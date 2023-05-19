紐時：五角大廈坦承會計問題 援台5億武器將改估價方式

國防部長奧斯丁。（歐新社）

紐約時報報導，美國國防部 將改變軍援項目的估價方式，此事使得美方援烏經費多了約30億美元，也影響未來軍援台灣的估價方式。

拜登 政府現正面臨日益升高的壓力，得說明如何在不要求國會提高預算的情況下，繼續軍援烏克蘭 。國防部官員18日告訴國會幕僚，他們發現了一個會計問題，因此在烏克蘭預定今年夏天反攻前， 可能會找出更多資源提供給烏國。

國防部現在大幅調降已送去烏克蘭的武器價值，這使該部至少還有30億美元，可在未來幾個月軍援烏克蘭。

要求匿名的白宮高官說，國防部官員是在近兩個月前，發現部內的會計錯誤。拜登政府官員說，國防部所犯的錯誤是不當估價，即他們將提供給烏國的每一項武器，按美方拿新設備來替換時所需的價格來計算，而不是按那項武器當初的售價來計算，當初售價相對較低。

上述消息讓國會議員失望且憤怒，眾院外交關委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在一項聯合聲明中說，那筆錢原可為正準備反攻的烏克蘭提供額外武器和裝備。聲明中要求拜登政府向烏國供應目前美方拒絕供應的長程飛彈及集束彈藥，藉此「彌補錯失的時間」。

紐時指出，拜登政府官員及國會官員說，他們計畫在評估拿美國國防部既有庫存送給台灣武器時，也做相同的改正。美國國防部言人發表聲明說，這種價格高估並不減損美方對烏克蘭的支持，也不影響美方送交武器裝備到戰場。

紐時並未說明，此一會計問題是否表示未來援台軍備可能因此變得更多，或有什麼項目更動。

本月初美國媒體報導，拜登政府將動用總統撥款權，提供價值5億美元軍備給台灣。國防部長奧斯丁16日在聯邦參議院撥款委員會表示，美方將很快提供台灣重大軍事援助。

拜登政府在俄烏戰開打15個月之後，才發現上述基本但關鍵的會計錯誤，許多美國國會幕僚成員表示懷疑。他們認為，這種修正可能是官員在援烏經費快用完或有什麼問題時，繼續維持軍援的一種辦法。