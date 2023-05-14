大屋頂下／台灣不是「牛棚烏克蘭」 台美面對不一樣的中國

蔡英文團隊在「台美中三邊關係」上有一重大盲點。

美國是站在「中國崛起論」的思維上，視「中國為美國唯一的系統化（systemic）敵手與競爭者」，其主要意圖在阻滯中國超越美國；而蔡政府如今卻寄望美國抵制中國的行動可以解構中國操作兩岸關係的能量，這則是站在「中國崩潰論」的妄想上。

台灣與美國面對的中國，是不一樣的中國。美國面對的是已經崛起的中國，台灣面對的則是看不出可能「崩潰」的中國。中國或許尚難超過美國，但只要不崩潰，就能應對台灣，比如貫徹貿易壁壘調查等。這正是蔡團隊故意視若無睹的盲點。

「中國崩潰論」早已偃旗息鼓，現在全世界皆在直面「中國崛起」的課題。

世界如何面對中國崛起？台灣如何面對中國崛起？中國自己如何面對中國崛起？

從一個不夠周全但較易理解的角度來看，中國崛起的原因有二：一、用資本主義驅動民間經濟，十四億中國人為改善自身及家庭生活的辛勤奮鬥，能量驚人，轉為累積中國國力的主要根源。二、實施一黨專政，成為政治體制的優勢。普亭在三月普習會中，對中國的成就即持此類看法。

沒有人能阻擋十四億中國人改善自我人生的追求，且也尚未見到中共 有改變一黨專政的跡象。因此，「中國崛起」愈來愈較「中國崩潰」來得真實。

一、世界（尤其美國）如何面對中國崛起？美國若要阻滯中國崛起，最根本的方法可能就是在台海「剪下複貼」俄烏戰爭。①必須借題台灣，②必須打贏一場圍毆中國的大戰。但是，俄烏戰爭後，一年多來各方愈加仔細思量，似皆已愈來愈覺得不能在台海剪下複貼。因此，美國愈來愈明說其實不想和中國打一仗，中國外長秦剛則提醒美國，別再有「今日烏克蘭 ，明日台灣」的念頭，意謂中國不會掉進陷阱。

美國若不能藉由一場足以重殘中國的戰爭來阻滯中國崛起，則用其他打壓、脫鉤、圍堵的方法或有短效，但勢不可能長期阻擋中國繼續發展壯大。何況，一個未超越美國的中國，仍必定是一個有足夠主動能量的強國。

其實，美國在美中競爭顯得吃力，問題不在中國的發展能量，而在美國自身的治理失敗。如習近平說「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明」。

美國對用戰爭阻滯中國崛起應是細思極恐，但又很難阻擋中國的「和平崛起」，這是美國的兩難。台灣更沒有條件來承負美國的兩難。因此，對於台海的戰爭與和平，台灣須有戰略自主。

二、台灣如何面對中國崛起？美國的目標在阻滯中國超越美國，但台灣的目標卻應當是在面對中共在綜合實力上已不斷巨幅超越台灣的不可逆現實下，如何能夠與中國和平共好。

美國如果在台海挑起一場大戰，台灣就成了烏克蘭。但如果這場仗一直喊打又打不起來，台灣難道要永遠作一隻待命的「美國刺蝟」？或永遠作一個備位的烏克蘭？

台灣變成烏克蘭，固然是台灣的浩劫。但兩岸不開戰而天天等著開戰，台灣變成了牛棚裡的板凳烏克蘭，那必定更是對台灣千刀萬剮的凌遲。

美國對中國可和可戰，但台灣的唯一選擇卻是必須與中國和平共好，不能在「中國崩潰論」的想像中建立兩岸政策。

三、中國自己如何面對中國崛起？上周《大屋頂下》寫〈中國崛起與全球文明倡議〉指出，中共的一黨專政確為中國崛起的因素，但低民主、低人權的一黨專政與「馬克思主義基本原理」，不能匹配世界及中國人對中國未來的期待，更必禍害全球文明。

中共不能就將一黨專政及「馬克思主義基本原理」破罐子破摔到底，而應當在國家治理及普世價值上懷有更高質量的自期與追求，使中國以「可信／可愛／可敬」的型範立足世界。

如此，正本清源，中國始能破解美國及西方阻滯中國崛起之行動的正當性。如此，崛起的中國始能雍容自信地面對世界，面對自己，面對台灣。

綜上所論，歸納為兩個觀點：

一、台灣與美國面對的是不一樣的中國：美國是出自地緣政治的「修昔底德陷阱」來應對中國。要壓制中國，以台灣為槓桿。這可謂是一種物理的觀點。但台灣畢竟是一個漢族及漢文化為主體的社群，距大陸又僅一衣帶水，台灣所面對的十四億中國人，在地緣、血緣、文化及歷史上都不僅是物理的存在，與美國面對的中國完全不同。

美國可與中國永遠鬥而不破，台灣卻不可能永遠與十四億中國人為敵。台獨說：「誰跟你是中國人？」但十四億人必視你為數典忘祖的中國人。

因此，卜睿哲說：台北所定義的國家利益，並不一定和華府（所定義的「國家利益」）相同。本文想強調，二者不是「不一定相同」，而是「必定不同」。

例如：美國對台積電 ，只消大肆渲染兩岸有開戰之虞，就能輕易地將台積電「騙劫」赴美，甚至稱在台海開戰時不惜最後炸毀台積電（因此獲頒特種大綬景星勳章？），這是美國的國家利益。但是，站在台灣的利益上，則理應致力增強台積電的本土存在，鞏固台灣在全球供應鏈上的關鍵地位，形成「矽盾」，這才是國家利益。

又如，美國可以主張全體台灣人拿起AK四七步槍去打中國人，台灣則須顧慮屆時兩類台灣人可能拿AK四七步槍對殺。因為，美國與台灣面對的是完全不一樣的中國。

二、兩岸應當正確定位中國與台灣：中共一再說，台灣問題是中國核心利益的核心。換個角度看，台灣問題也就成了美國及西方節制中共的槓桿中的槓桿。台灣有事，世界有事。中共若在台灣問題上犯錯誤，就可能掉進西方的陷阱。

但是，倘若中國崛起真正能夠升高至「為全球文明建立典範／為兩岸人民創造救贖」的高度，中共就不至於在台灣問題上犯錯誤。武統是國難，更是國恥，尤其是違反全球文明，心靈契合才是正道。兩岸若要心靈契合，中共不能消滅中華民國，台灣不要搞台獨，兩岸皆應「定錨中華民國／共構和平競合」。

台灣切勿「舔美毀台」，傻傻將自己定位為牛棚待命的烏克蘭，中共更勿將自己定位為向「世界有事」挑釁的俄羅斯。

中國崛起當然是一個攸關全球文明的極重大事件。中共不能在全球文明上犯大錯，台灣更沒有在面對中國崛起時犯錯的餘地，絕對不可用美國的眼睛看中國。