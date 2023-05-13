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霍華德稱台「國家」 陸網友嗆：台獨

台灣新聞組／台北13日電
「魔獸」霍華德日前拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，引來不少大陸網友圍剿。（取材自中華文化總會影片）
「魔獸」霍華德日前拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，引來不少大陸網友圍剿。（取材自中華文化總會影片）

「魔獸」霍華德竟也被貼上「台獨」標籤？中國大陸官媒環球網12日報導，「霍華德台獨」一詞登上微博熱搜榜，排名甚至一度衝上第2名，而事情起因於霍華德與賴清德合體拍攝影片時，稱台灣為國家。

中華文化總會日前邀請霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，影片開頭處，霍華德說：「自從我來到台灣之後，我對這個國家就有了一個全新的認識」，並大讚台灣讓他感受到很多愛。但因為把台灣稱呼為國家，這番言論在微博上炸鍋，引來不少大陸網友群起圍剿，嗆霍華德是「台獨」，甚至要求霍華德道歉。

微博上網友群情激憤，紛紛留言開酸：「從他去台灣打球開始，就已經毫無底線」、「給的錢多也不能亂說話」，甚至嗆聲：「他本來就過氣了，慢走不送」、「他這是一步一步把自己作死」。

還有網友質疑，霍華德稱台灣為國家並非口誤，影片中更與副總統賴清德合體，「賴清德自稱是務實的台獨工作者，未來將接棒參選，霍華德這是幫賴清德拍宣傳片？」

「霍華德台獨」一詞也立刻登上微博熱搜榜，截至12日上午10時半，這個標籤已累積超過3.3億次閱讀，近1萬則貼文討論，據環球網報導，排名甚至一度衝上第2名，討論熱度相當高。

此外，影片中還有另一處提到「台灣是國家」。影片中，賴清德飾演拍攝宣傳片的導演，向霍華德解釋「來去總統府住一晚」有哪些內容，霍華德聽聞後驚訝不已，覺得可以入住總統府「甚至都不確定這在我的國家是否合法？」賴清德還回應他：「這就是為何台灣是個自由的國家」。

霍華德昨天到東澳國小參加活動，被問及此事，他回答自己拍片的本意並不想傷害任何人，為此道歉。霍華德解釋，當他說到「country」一詞時，指的不一定是「國家」，從一個地方來到另一個地方，也會稱其「country」，這是他們說話的方式，可能造成溝通誤會。

媒體追問對「霍華德台獨」登上熱搜榜怎麼看？霍華德表示，自己不是政治家，不想涉入任何政治話題，也擁有言論自由，但再次為傷害到他人道歉，他曾到中國許多地方旅行，也很享受現在在台灣的日子，尊重所有中國人與台灣人。

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清...
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清德臉書）

賴清德 微博 導演

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