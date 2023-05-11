新聞眼／疫情攪局 大陸對台工作會議25年來最晚開

備受兩岸關注的大陸全國對台工作會議始於1990年12月。當年在北京召開全國對台工作會議與會者有各省、市委及各部委對台工作負責人200多人。之後會議召開的時間基本都在農曆新年前後，今年一直拖到5月才召開，成為1998年後最晚召開的一次。

早前對於全國對台工作會議遲遲未召開有各種傳聞，但據涉台人士透露，主要是大陸去年12月初才放開疫情 管控，去年12月、今年1月正是大陸新冠感染高峰期。當時專家曾預測，春節返鄉可能造成第二波疫情，春節後返回工作崗位將有第三波疫情，因此不建議各地台辦主任進京開會。

其次，去年中共20大 及今年3月政府換屆後，中共中央台辦及多個地方台辦領導層也隨之異動，人事系統調整需要「磨合期」。尤其中共中央台辦主任宋濤是中共總書記習近平欽點人選，開春後立即大動作推動對台交流，連接會見台灣多個團體和負責人，並促成前總統馬英九訪陸。有台辦系統官員透露，過去一段時間「十分忙碌，幾乎天天加班」。

但縱觀今年全國對台工作會議內容仍不脫去年中共20大涉台核心基調，仍是強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，重申堅持一中原則、「九二共識」，反台獨和外部勢力干涉，積極推進兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一進程等。

較值得注意的是，中共對台工作「二把手」王滬寧在會中宣示，今年對台工作方向將更加注重加強兩岸交流與發展。