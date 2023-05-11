我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

新聞眼／疫情攪局 大陸對台工作會議25年來最晚開

記者賴錦宏

備受兩岸關注的大陸全國對台工作會議始於1990年12月。當年在北京召開全國對台工作會議與會者有各省、市委及各部委對台工作負責人200多人。之後會議召開的時間基本都在農曆新年前後，今年一直拖到5月才召開，成為1998年後最晚召開的一次。

早前對於全國對台工作會議遲遲未召開有各種傳聞，但據涉台人士透露，主要是大陸去年12月初才放開疫情管控，去年12月、今年1月正是大陸新冠感染高峰期。當時專家曾預測，春節返鄉可能造成第二波疫情，春節後返回工作崗位將有第三波疫情，因此不建議各地台辦主任進京開會。

其次，去年中共20大及今年3月政府換屆後，中共中央台辦及多個地方台辦領導層也隨之異動，人事系統調整需要「磨合期」。尤其中共中央台辦主任宋濤是中共總書記習近平欽點人選，開春後立即大動作推動對台交流，連接會見台灣多個團體和負責人，並促成前總統馬英九訪陸。有台辦系統官員透露，過去一段時間「十分忙碌，幾乎天天加班」。

但縱觀今年全國對台工作會議內容仍不脫去年中共20大涉台核心基調，仍是強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，重申堅持一中原則、「九二共識」，反台獨和外部勢力干涉，積極推進兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一進程等。

較值得注意的是，中共對台工作「二把手」王滬寧在會中宣示，今年對台工作方向將更加注重加強兩岸交流與發展。

中共 疫情 20大

上一則

國中校長偷吃人妻狂傳A片 還自誇很猛

下一則

彭政閔接棒林威助 任中信兄弟隊教頭

延伸閱讀

中國對台工作會議 王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流

中國對台工作會議 王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流
強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作

強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作
宋濤：以更強能力、過硬本領推進「祖國統一大業」

宋濤：以更強能力、過硬本領推進「祖國統一大業」
中國國台辦主任宋濤：回歸九二共識 兩岸可復談

中國國台辦主任宋濤：回歸九二共識 兩岸可復談

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠