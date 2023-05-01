美F-16V交機延宕 台付款進度照舊

圖為F-16V戰機。(軍聞社)

空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現已5月仍未兌現，美方告知，首批交機時程要延遲到2025年中以後；至於軍售款項，據指出，台方每年仍依特別預算 規畫的進度支付，並未因美方遲交而調整。

台北中國時報報導，近年來，美國政府一再催促台灣要提升戰備能力，其中最重要的兩項武器就是F-16V戰機與岸置魚叉飛彈，但是這兩項軍售項目的交貨進度都嚴重落後。

依2019年11月通過《中央政府新式戰機採購特別預算案》，自2020年起，台灣分7年度編列2472億3883萬元(台幣，下同，約80億美元)，向美國採購66架F-16V戰機，其中，56架單座機、10架雙座機，需要107名飛官。

依據國防部 向立院報告的交機規畫，首架F-16V戰機於2023年初交機，共分4年，至2026年底，全數完成66架交機。

據報導，由於國防部一再強調，F-16V新戰機對空防十分重要，必須爭取時效，朝野立委加速審議，立法院在25天內先後通過戰機特別預算條例及特別預算案，未料卻被美國延宕交貨。軍方官員說，台美軍售是政府對政府，有美國政府的保證，未能如期、如質完成，並無「違約條款」。

依據戰機特別預算，首年編列50億餘元、2021年編列290億元，隨後逐年攀升，2022年度為400億元、2023年度達450億8379萬元、2024年度更高達452億4864萬元。

國民黨立委陳以信近日以立院外交及國防委員會成員身分，至華府拜訪美國眾議員 莫倫（Nathaniel Moran）、歐清傑（Jake Auchincloss）。莫倫與歐清傑皆向陳以信強調，美應盡快交付台灣軍購項目。