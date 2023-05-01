我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

美F-16V交機延宕 台付款進度照舊

台灣新聞組╱台北1日電
圖為F-16V戰機。(軍聞社)
圖為F-16V戰機。(軍聞社)

空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現已5月仍未兌現，美方告知，首批交機時程要延遲到2025年中以後；至於軍售款項，據指出，台方每年仍依特別預算規畫的進度支付，並未因美方遲交而調整。

台北中國時報報導，近年來，美國政府一再催促台灣要提升戰備能力，其中最重要的兩項武器就是F-16V戰機與岸置魚叉飛彈，但是這兩項軍售項目的交貨進度都嚴重落後。

依2019年11月通過《中央政府新式戰機採購特別預算案》，自2020年起，台灣分7年度編列2472億3883萬元(台幣，下同，約80億美元)，向美國採購66架F-16V戰機，其中，56架單座機、10架雙座機，需要107名飛官。

依據國防部向立院報告的交機規畫，首架F-16V戰機於2023年初交機，共分4年，至2026年底，全數完成66架交機。

據報導，由於國防部一再強調，F-16V新戰機對空防十分重要，必須爭取時效，朝野立委加速審議，立法院在25天內先後通過戰機特別預算條例及特別預算案，未料卻被美國延宕交貨。軍方官員說，台美軍售是政府對政府，有美國政府的保證，未能如期、如質完成，並無「違約條款」。

依據戰機特別預算，首年編列50億餘元、2021年編列290億元，隨後逐年攀升，2022年度為400億元、2023年度達450億8379萬元、2024年度更高達452億4864萬元。

國民黨立委陳以信近日以立院外交及國防委員會成員身分，至華府拜訪美國眾議員莫倫（Nathaniel Moran）、歐清傑（Jake Auchincloss）。莫倫與歐清傑皆向陳以信強調，美應盡快交付台灣軍購項目。

預算 國防部 眾議員

上一則

黑白集／蔡執政7年愛補貼 已是重度成癮者

下一則

聯合報總統大選民調…藍綠白都能找到贏的密碼

延伸閱讀

夏立言談兩岸關係：戰爭可避免 執政才能解決更多問題

夏立言談兩岸關係：戰爭可避免 執政才能解決更多問題
中國國民黨駐美國總支部 第29屆代表大會開幕典禮

中國國民黨駐美國總支部 第29屆代表大會開幕典禮
台國安局首度證實：能與「五眼聯盟」進行即時情報交換

台國安局首度證實：能與「五眼聯盟」進行即時情報交換
美前國安顧問波頓訪台談台海局勢 下機旋會朱立倫

美前國安顧問波頓訪台談台海局勢 下機旋會朱立倫

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊