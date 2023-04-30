台在南美洲唯一友邦巴拉圭 被指早晚與中建交

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里24日表示巴拉圭與台灣長期以來的關係導致失去許多機會，並稱若勝選將會重新檢視兩國關係。（Getty Images）

中華民國 友邦、南美洲國家巴拉圭，即將於當地時間4月30日舉行的總統與國會大選，一名前巴拉圭官員表示，無論是執政的「紅黨」或是在野聯盟候選人當選，巴拉圭遲早都會與北京建交，因為巴國需要中國大陸的市場和資金。

本報系聯合報報導，巴拉圭是南美洲唯一跟中華民國建交的國家，在野聯盟揚言對此檢討，使得這場選舉可能產生地緣政治影響。

巴拉圭「紅黨」是南美洲執政最久的政黨，自1947年起就統治著該國，期間只有5年易手，總統候選人潘尼亞是前財長。在野聯盟則結合了立場迥異、希望推翻紅黨長期執政的各個政黨，由國會第二大政治勢力「自由黨」的領袖艾里格里擔任總統候選人。

在台灣議題上，艾里格里認為巴拉圭與中華民國維繫關係的代價太高，「我們認為這段關係不公平，因此我們抱持批判的立場」。潘尼亞為兩國關係辯護，卻也說他將尋求跟中國大陸進行更多貿易，只是沒有解釋如何實現。

喬治華盛頓大學拉美政治學教授布隆指出，巴拉圭總統大選沒有第二輪決選，因此13名候選人中，無論誰在30日贏得最多選票，就會是下一任總統。雖然所有跡象顯示「選情勢均力敵」，但布隆表示，他看到「起風了，而且是往有利於在野的方向」。

據台北中國時報報導，華府智庫「大西洋理事會」28日舉行線上研討會，前巴拉圭財政部、產業暨商務部首席顧問馬錫（Fernando Masi）在會上說，無論何人勝選，遲早都會與中國建交，因為若不這麼做，「就像不與歐盟或美國建交一樣地不明智。中國是經濟大國。」

他指出，中國與巴國建交也有好處，在政治方面減少台灣的邦交 國數量，能強化一個中國論述；在經濟層面，少了巴拉圭阻礙，可能促成中國與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）談成貿易協定。Mercosur由巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭組成，前三國均與中國有邦交。

報導指出，據一項估計，2005年至2014年間，台灣平均每年對巴拉圭的發展項目投資 400萬美元，另援助1480萬美元。但這與拉美國家獲得中國投資和市場的好處相比，相形見絀。巴拉圭的鄰國大多參與「一帶一路」倡議。總體而言，2005年至2020年，中國在拉美投資約1300億美元。

不過，美國陸軍戰爭學院拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）則呼籲，巴拉圭應以薩爾瓦多、巴拿馬等台灣前邦交國為戒，投抱中國只有少數人得利。他指出，外交轉向中國並非如外界想像「浪漫」，以為人人都能致富。

外交部發言人劉永健指出，過去一再證明，與中國建交的國家包含哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加等，並未在與中國建交後從中國市場中獲益，反而是造成對中貿易的巨大逆差。劉永健強調，巴拉圭在30日總統大選後，無論任何政黨候選人當選，台灣都將持續跟巴國新政府攜手深化各項合作與交流，讓對方看到台灣強化雙方關係的誠意。