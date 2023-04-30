我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

新聞眼／侯友宜、郭台銘避談九二共識 兩岸論述必考題

記者 周佑政

侯友宜與郭台銘之爭近期聚焦兩岸議題，侯的「杯水論」凸顯中華民國與台灣是共生體，郭提「鋼索論」，盼台灣在中美之間保持中央位置，但兩人幾乎不談「九二共識」，大選開打後，綠營勢必對此緊咬不放。

侯友宜的兩岸論述圍繞在「讓世界看見中華民國」、「保護中華民國」，對於被列入國民黨政綱的九二共識，侯並未主動提及，侯陣營僅在日前對外釋出「尊重九二共識擱置爭議、求同存異的精神」訊息。

郭台銘2019年爭取藍營總統初選時曾表示，九二共識是不夠的，應該是「一中各表、九二共識」；但郭台銘這次爭取藍營徵召，不僅尚未提及九二共識，日前郭走訪台南基層時，面對支持者合照握手來者不拒，唯獨「跳過」民眾要求在九二共識的看板簽名。

侯、郭不主動談九二共識，與前總統馬英九最近赴陸祭祖、到希臘參加論壇，極力凸顯九二共識的作法形成鮮明對比。

有藍委私下解讀，藍營支持者認同九二共識帶來的兩岸和平，但未來總統大選，訴求的目標還是中間與中南部選民。馬政府重要兩岸智囊學者趙春山接受本報系聯合報訪問時說得更直白，九二共識被綠營扭曲，許多國民黨地方諸侯不談九二共識「是基於選票考量」。

侯、郭迄今「避談」九二共識，當然是著眼「票房」，但總統大選開打後，綠營勢必緊逼國民黨參選人表態，而北京與華府，也將嚴格檢視各黨參選人「明確的兩岸主張」。不論侯郭誰出線，未來都需要進一步具體回答兩岸立場這道必考題。

中華民國 郭台銘 國民黨

上一則

柯文哲國政白皮書聚焦「三安」 5．20正式宣布參選

下一則

大陸民航以3萬呎高度飛越金門 擠壓台方治權

延伸閱讀

郭台銘拋政見：推動AI產業及師資、基本上贊成重啟核四

郭台銘拋政見：推動AI產業及師資、基本上贊成重啟核四
藍白合破局？ 柯文哲宣布參選總統 朱立倫喊團結

藍白合破局？ 柯文哲宣布參選總統 朱立倫喊團結
凝聚台灣共識 朱立倫呼應侯友宜杯子理論

凝聚台灣共識 朱立倫呼應侯友宜杯子理論
柯文哲主張聯合政府 郭台銘要他「睡飽了再來說」

柯文哲主張聯合政府 郭台銘要他「睡飽了再來說」

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童