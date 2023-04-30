新聞眼／侯友宜、郭台銘避談九二共識 兩岸論述必考題

侯友宜與郭台銘 之爭近期聚焦兩岸議題，侯的「杯水論」凸顯中華民國 與台灣是共生體，郭提「鋼索論」，盼台灣在中美之間保持中央位置，但兩人幾乎不談「九二共識」，大選開打後，綠營勢必對此緊咬不放。

侯友宜的兩岸論述圍繞在「讓世界看見中華民國」、「保護中華民國」，對於被列入國民黨 政綱的九二共識，侯並未主動提及，侯陣營僅在日前對外釋出「尊重九二共識擱置爭議、求同存異的精神」訊息。

郭台銘2019年爭取藍營總統初選時曾表示，九二共識是不夠的，應該是「一中各表、九二共識」；但郭台銘這次爭取藍營徵召，不僅尚未提及九二共識，日前郭走訪台南基層時，面對支持者合照握手來者不拒，唯獨「跳過」民眾要求在九二共識的看板簽名。

侯、郭不主動談九二共識，與前總統馬英九最近赴陸祭祖、到希臘參加論壇，極力凸顯九二共識的作法形成鮮明對比。

有藍委私下解讀，藍營支持者認同九二共識帶來的兩岸和平，但未來總統大選，訴求的目標還是中間與中南部選民。馬政府重要兩岸智囊學者趙春山接受本報系聯合報訪問時說得更直白，九二共識被綠營扭曲，許多國民黨地方諸侯不談九二共識「是基於選票考量」。

侯、郭迄今「避談」九二共識，當然是著眼「票房」，但總統大選開打後，綠營勢必緊逼國民黨參選人表態，而北京與華府，也將嚴格檢視各黨參選人「明確的兩岸主張」。不論侯郭誰出線，未來都需要進一步具體回答兩岸立場這道必考題。