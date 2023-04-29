「沒和中建交損失」巴拉圭總統候選人要台掏錢補償

台灣與宏都拉斯斷交後，南美洲友邦巴拉圭被點名下一個恐斷交國家；巴拉圭30日將舉行總統大選，支持度領先的反對黨總統候選人艾里格里稱，台灣對巴拉圭的付出太少，若要阻止巴拉圭投入北京 懷抱，「台灣必須彌補巴拉圭的損失」。

金融時報報導，艾里格里過去就多次表示，若當選總統，可能會為了國家利益與台灣斷交，改與中國建交；近日他受訪時又指出，「我們不是說一定得與中國建交，但我們不能忽視我們的國家利益。」喊話台灣如果想阻止在南美洲僅存的最後一個邦交國與中國建交，就必須從荷包中掏出更多錢「補償巴拉圭所失去的機會」。

艾里格里還說，「台灣的承諾太小，我們認為他們可以做得更多，也有能力貢獻更多。」他在訪問中表示，還沒對此做出最終決定，而如果他當選總統，台灣仍有機會與他協商建立新的雙邊關係。

另據台北中國時報報導，對於艾里格里若勝選就將與台灣斷交的說法，巴拉圭駐台灣大使費卡洛接受英媒訪問時表示：「這對巴拉圭來說將是一個歷史性的錯誤。」但外交部發言人劉永健昨表示，無論任何政黨候選人當選，都將持續跟巴國新政府深化合作交流，讓對方看到台灣強化雙方關係的誠意。

巴拉圭這次總統大選共有三位候選人，根據最新民調，艾里格里支持度排名第一，略領先執政黨候選人潘尼亞；除了艾里格里和潘尼亞外，還有一名民粹主義者候選人古巴 斯。巴拉圭總統選舉採一輪制，由得票最多者獲勝。