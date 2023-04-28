特別301報告 美點名台灣非法IPTV猖獗

美國貿易代表署（USTR）26日公布評估貿易夥伴保護與執行智財權成效的「特別301報告」，台灣雖未被列入觀察名單，但與香港、印度、新加坡、泰國等同被美方點名，非法網路協定電視（IPTV）服務侵權猖獗。(取材自USTR報告)

美國貿易代表署（USTR）26日公布評估貿易夥伴保護與執行智財權成效的「特別301報告」，將中國大陸、印度 及印尼等七國列入優先觀察名單，台灣雖未被列入觀察名單，但與香港、印度、新加坡 、泰國等同被美方點名，非法網路協定電視（IPTV）服務侵權猖獗。

經濟部長王美花昨天表示，將由行政院經貿談判辦公室（OTN）邀集跨部會會議，釐清台灣IPTV狀況、主政單位是誰，再決定怎麼改善，相信很快就會跨部會盤點。

經濟部智慧局指出，USTR所指的問題應為「媒體機上盒」的侵權問題。經濟部針對機上盒違法行為已於2019年增訂「著作權法」第87條第一項第8款，目前都交由警政署電信偵查大隊查緝，近年已有不少效果。智慧局說，面對被點名IPTV爭議，會透過管道向美國反映台灣執法狀況。

然而，查緝機上盒往往被當作是「治標不治本」，因此業者過往都會希望透過公權力將侵權邊境 IP封鎖。智慧局說，行政部門及立委過往都有提案要納入邊境IP封鎖，但因並未取得社會共識而作罷。

不過，政府並非毫無進度，目前是透過執法機關依「刑事訴訟法」扣押違法IP，達到邊境IP封鎖效果，也會透過網際網路協會管道跨國為權利人爭取權益，目前已有三件成功案例。