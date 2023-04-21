見龐培歐 柯文哲：視中國為重大威脅是美國兩黨共識

台灣民眾黨主席柯文哲表示，中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。（中央社）

台灣民眾黨主席柯文哲 昨天拜訪前美國國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）。柯文哲會後受訪表示，中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。

柯文哲在美東時間20日下午率團前往哈德遜研究所（Hudson Institute），拜訪龐培歐，兩人會談觸及國際局勢與台海問題。民眾黨稍早釋出柯文哲受訪影片及部分與談內容，柯文哲不僅感謝龐培歐長期對台灣的支持，也跟龐培歐說「See you in Taiwan.（台灣見）」。

柯文哲在結束會談後接受隨團媒體訪問。媒體詢問，龐培歐是否給予中美大戰下台灣角色的建議。柯文哲說，龐培歐當過美國國務卿和中情局局長，有許多想法；中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。

媒體詢問，龐培歐過去對中國態度強硬，是否認同柯文哲與中國對話的想法。

柯文哲表示，絕大多數的美國政府官員不會反對跟中國對話，因為即便在美蘇冷戰最嚴重時仍有熱線，只是政策處理方式不同。

媒體詢問，龐培歐有沒有給柯文哲競選台灣總統的建議。柯文哲轉述，龐培歐認為美國跟台灣的關係不要僅限於政治對政治，若下次還要拜訪美國政府部門，有跨黨派或企業的多元組合，會更容易與美國政府對話。

柯文也笑說，他有問龐培歐為什麼不選總統，龐培歐說因為家庭因素。

柯文哲今天也在臉書表示，他與龐培歐談到，2023年全球經濟成長率可能放緩到2.7%甚至更低，而通貨膨脹還在上升，如此脆弱的經濟環境，勢必衝擊全球。

柯文哲說，他仍把握機會遊說，呼籲美國應該幫助台灣加入區域經貿組織，才能厚植國力，提升自我防衛能力。