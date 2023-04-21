我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

見龐培歐 柯文哲：視中國為重大威脅是美國兩黨共識

中央社／台北21日電
台灣民眾黨主席柯文哲表示，中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。（中央社）
台灣民眾黨主席柯文哲表示，中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。（中央社）

台灣民眾黨主席柯文哲昨天拜訪前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。柯文哲會後受訪表示，中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。

柯文哲在美東時間20日下午率團前往哈德遜研究所（Hudson Institute），拜訪龐培歐，兩人會談觸及國際局勢與台海問題。民眾黨稍早釋出柯文哲受訪影片及部分與談內容，柯文哲不僅感謝龐培歐長期對台灣的支持，也跟龐培歐說「See you in Taiwan.（台灣見）」。

柯文哲在結束會談後接受隨團媒體訪問。媒體詢問，龐培歐是否給予中美大戰下台灣角色的建議。柯文哲說，龐培歐當過美國國務卿和中情局局長，有許多想法；中美對抗局勢已經是事實，美國民主黨、共和黨做法不同，但把中國視為重大威脅是美國兩黨共識。

媒體詢問，龐培歐過去對中國態度強硬，是否認同柯文哲與中國對話的想法。

柯文哲表示，絕大多數的美國政府官員不會反對跟中國對話，因為即便在美蘇冷戰最嚴重時仍有熱線，只是政策處理方式不同。

媒體詢問，龐培歐有沒有給柯文哲競選台灣總統的建議。柯文哲轉述，龐培歐認為美國跟台灣的關係不要僅限於政治對政治，若下次還要拜訪美國政府部門，有跨黨派或企業的多元組合，會更容易與美國政府對話。

柯文也笑說，他有問龐培歐為什麼不選總統，龐培歐說因為家庭因素。

柯文哲今天也在臉書表示，他與龐培歐談到，2023年全球經濟成長率可能放緩到2.7%甚至更低，而通貨膨脹還在上升，如此脆弱的經濟環境，勢必衝擊全球。

柯文哲說，他仍把握機會遊說，呼籲美國應該幫助台灣加入區域經貿組織，才能厚植國力，提升自我防衛能力。

柯文哲 龐培歐 國務卿

上一則

訪新加坡表態 侯友宜：國家需要我一定會勇敢挺身而出

延伸閱讀

柯文哲華府智庫談兩岸 籲提升實力降低敵意並進

柯文哲華府智庫談兩岸 籲提升實力降低敵意並進
柯文哲會白宮國安會官員：這次會談很有訊息量

柯文哲會白宮國安會官員：這次會談很有訊息量
柯文哲會美國行政部門官員 透露有白宮國安會成員

柯文哲會美國行政部門官員 透露有白宮國安會成員
柯文哲已見AIT主席 預告有重要拜會

柯文哲已見AIT主席 預告有重要拜會

熱門新聞

號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國