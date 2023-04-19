柯文哲已見AIT主席 預告有重要拜會

美國在台協會（AIT）羅森柏格（Laura Rosenberger，左）在訪問台灣之前，於13日會晤訪美的台灣民眾黨主席柯文哲（右）。(圖：柯文哲辦公室提供)

台灣民眾黨主席柯文哲 18日在華府 拜會共和黨籍的聯邦眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）後，自己透露已經見過美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格；此行重頭戲在於柯文哲與美國行政部門的互動，柯文哲19日預告有「重要拜會」，將可能是與台灣事務關係密切的國務院或白宮國安會。

在訪問紐約和波士頓期間，柯文哲在社群媒體上分享自己現身華盛頓機場的畫面，引發外界猜測；他18日告訴記者，此行與美方人士互動，到目前為止見過的，從AIT到國會，都傳達一個概念，國防不能單獨存在，應協助台灣加入區域經濟組織。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲、特別顧問黃珊珊、秘書長周台竹和她在13日飛往華府，拜會AIT與其他行政部門，但無法透露細節。

柯文哲說，美國讓台灣要加入區域安全組織，更重要的是台灣應該加入區域經濟組織；若台灣一直被排除在外，多數出口商品就得負擔高額稅率，因此台灣目前將主力放在資通訊產品，這等於是雞蛋放在同一個籃子裡，不利長期經濟發展。

此外，柯文哲說，台灣許多商品透過ECFA架構，免稅進口中國大陸，若無法解決台灣加入區域經濟組織的問題，台灣經濟失衡，還會被吸入中國大陸經濟體。