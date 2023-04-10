我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

為圓仔配對 傳陸願再送台北市熊貓

記者林麗玉／台北10日電
台北市長蔣萬安表示，台北若能多一隻大熊貓是很好的事。圖為4月11日國際寵物日，蔣萬安出席台北捷運首度舉辦的一日限定寵物專車活動。(記者曾原信／攝影)
台北市長蔣萬安表示，台北若能多一隻大熊貓是很好的事。圖為4月11日國際寵物日，蔣萬安出席台北捷運首度舉辦的一日限定寵物專車活動。(記者曾原信／攝影)

台北市立動物園的大熊貓「圓仔」已到「適婚年齡」，近期傳出中國大陸希望再推「熊貓外交」向台灣展示善意。市長蔣萬安昨表示，不管城市交流或多一隻大熊貓都是很好的事，不過，稍晚副市長林奕華說，與大陸方面還沒討論。

大熊貓「團團」去年11月19日病逝，台北市立動物園目前照養媽媽「圓圓」、女兒「圓仔」及「圓寶」共3隻大熊貓。知情人士表示，前市長柯文哲任內，大陸四川臥龍與台北市立動物園一直都在討論大熊貓交流議題，圓仔需要找適合的大熊貓配對，陸方也希望與台北市動物園進行大熊貓復育交流。不過，今年上海參訪團到台北參觀台灣燈會，並未討論送大熊貓相關議題。

蔣萬安昨上午受訪時先表示，不管城市與城市交流，或動物園能多一隻大熊貓，產生的效益都是很好的事，但事前必須要請動物園、北市府兩岸事務小組全面了解研議、溝通，有初步結論會向大家報告。

蔣萬安樂見大熊貓來台，督導教育局的副市長林奕華隨後卻說，目前與大陸方面還沒討論大熊貓相關議題，雙城論壇也還沒進入討論階段，目前僅止於市府內部討論。她說，現階段雙城論壇交流僅討論到文化、觀光，還有寵物專車動物友善等經驗學習，蔣萬安是否赴上海出席論壇也還沒討論。

據了解，大熊貓議題浮上檯面後，市府內部可能先討論，試著在雙城論壇納入大熊貓照養交流，取得內部共識再與上海市討論，透過城市交流，向陸方釋放信息。

國民黨北市議員柳采葳說，蔣萬安應謹慎評估，疫情後，兩岸和城市交流都是重中之重，大家會認為這是蔣兩岸交流的起手式，是否要再收大熊貓，北市府與蔣萬安都要好好評估。

民進黨議員林延鳳批評，看起來蔣團隊溝通協調沒有一致性，各做各的。她說，是否再收大熊貓應審慎評估，這是中國外交慣用手法，可能淪統戰工具，照顧費用也要詳細評估。

動物園 教育局 觀光

上一則

「爺孫戀」李坤城66歲病逝 少妻心痛

下一則

侯友宜研擬兩岸政見 尊重九二共識 對外提「3D原則」

延伸閱讀

傳上海欲再贈熊貓「為圓仔配對」？蔣萬安讚：很好的事

傳上海欲再贈熊貓「為圓仔配對」？蔣萬安讚：很好的事
藍委初選內戰 蔣萬安會芯 郝龍斌態挺費

藍委初選內戰 蔣萬安會芯 郝龍斌態挺費
「費芯之戰」廝殺慘烈 黨內憂心團結 蔣萬安願調停

「費芯之戰」廝殺慘烈 黨內憂心團結 蔣萬安願調停
蔣萬安家五口曬幸福 二寶不哭超專注與三寶幫哥加油

蔣萬安家五口曬幸福 二寶不哭超專注與三寶幫哥加油

熱門新聞

政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
馬英九十分仔細地聽三峽博物館人員的講解巴人文化。（記者賴錦宏/攝影）

「擦得太乾淨了」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

2023-04-03 05:57

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案