為圓仔配對 傳陸願再送台北市熊貓

台北市長蔣萬安表示，台北若能多一隻大熊貓是很好的事。圖為4月11日國際寵物日，蔣萬安出席台北捷運首度舉辦的一日限定寵物專車活動。(記者曾原信／攝影)

台北市立動物園 的大熊貓「圓仔」已到「適婚年齡」，近期傳出中國大陸希望再推「熊貓外交」向台灣展示善意。市長蔣萬安昨表示，不管城市交流或多一隻大熊貓都是很好的事，不過，稍晚副市長林奕華說，與大陸方面還沒討論。

大熊貓「團團」去年11月19日病逝，台北市立動物園目前照養媽媽「圓圓」、女兒「圓仔」及「圓寶」共3隻大熊貓。知情人士表示，前市長柯文哲任內，大陸四川臥龍與台北市立動物園一直都在討論大熊貓交流議題，圓仔需要找適合的大熊貓配對，陸方也希望與台北市動物園進行大熊貓復育交流。不過，今年上海參訪團到台北參觀台灣燈會，並未討論送大熊貓相關議題。

蔣萬安昨上午受訪時先表示，不管城市與城市交流，或動物園能多一隻大熊貓，產生的效益都是很好的事，但事前必須要請動物園、北市府兩岸事務小組全面了解研議、溝通，有初步結論會向大家報告。

蔣萬安樂見大熊貓來台，督導教育局 的副市長林奕華隨後卻說，目前與大陸方面還沒討論大熊貓相關議題，雙城論壇也還沒進入討論階段，目前僅止於市府內部討論。她說，現階段雙城論壇交流僅討論到文化、觀光 ，還有寵物專車動物友善等經驗學習，蔣萬安是否赴上海出席論壇也還沒討論。

據了解，大熊貓議題浮上檯面後，市府內部可能先討論，試著在雙城論壇納入大熊貓照養交流，取得內部共識再與上海市討論，透過城市交流，向陸方釋放信息。

國民黨北市議員柳采葳說，蔣萬安應謹慎評估，疫情後，兩岸和城市交流都是重中之重，大家會認為這是蔣兩岸交流的起手式，是否要再收大熊貓，北市府與蔣萬安都要好好評估。

民進黨議員林延鳳批評，看起來蔣團隊溝通協調沒有一致性，各做各的。她說，是否再收大熊貓應審慎評估，這是中國外交慣用手法，可能淪統戰工具，照顧費用也要詳細評估。