麥考爾：助台灣軍事訓練 不是為了發動戰爭

美國眾議院外交委員會主席麥考爾(左)8日與蔡英文總統會面。(歐新社)

美國聯邦眾議院 外委會主席麥考爾率訪團訪台，蔡英文 總統昨天在台北賓館設宴款待訪團。蔡英文表示，盼台美持續加強安全合作，也希望兩國能在台美21世紀貿易架構下完成更多談判。麥考爾則用中文「我們愛台灣」打招呼，並指出，美國國會正在盡一切所能加速武器的交付，而美國也會提供台灣軍事訓練協助，這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。

蔡英文表示，長期以來，美國國會都是推動台美關係發展的關鍵力量，麥考爾主責的外交委員會更是重要角色，今年新一屆國會開議時，美國眾議院就以壓倒性比數通過台灣保證落實法，讓台美關係更加深化。

蔡英文指出，近年來威權主義不斷擴張，民主國家之間的合作更顯重要，台灣人熱愛民主、追求和平，也會善盡社會責任，將持續與美國等理念相近國家共同捍衛民主自由價值。

麥考爾表示，二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪，無論俄羅斯總統普亭 入侵烏克蘭，或中國對台灣的壓迫侵略及對太平洋的威脅，全球民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫。

他並讚揚蔡總統是有勇氣的領導人、有勇氣的台灣總統，訪團十分肯定蔡總統所做的努力，團結才會力量大，美國會持續支持台灣。

麥考爾指出，美國國會在1979年訂定「台灣關係法」，為台美交往設下良好基礎，保障台灣有武器可以自我防衛，他也以外委會主席的身分批准對外軍售，要向蔡總統承諾，一定會交付這些武器。

麥考爾說，美國前總統雷根說過和平靠力量，若展現脆弱就會招致攻擊與衝突，展現力量就能嚇阻且推動和平，台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界，是世界希望與民主的燈塔，希望台美雙方繼續合作、團結一致。