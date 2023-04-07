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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

馬英九訪陸最末站 民眾雨中夾道歡迎直呼 「馬總統」

記者黃雅慧／上海報導
在馬英九來臨前一小時，四行倉庫周邊路口已擠滿大陸民眾。（記者黃雅慧／攝影）
在馬英九來臨前一小時，四行倉庫周邊路口已擠滿大陸民眾。（記者黃雅慧／攝影）

前總統馬英九訪陸公開行程最後一站為上海四行倉庫。馬英九一行人6日下午16時許赴位於上海蘇州河畔的四行倉庫舊址，而在馬英九到場前，四行倉庫廣場已聚集數百名民眾，他們爭相圍觀馬英九風采，在馬英九車隊現身時不停招手、喊出「振興中華」、「兩岸統一」口號，而對於馬英九的稱呼也多元，有民眾直稱「馬總統」，有稱「馬主席」，也有稱「馬先生」。

儘管清明後的上海飄著雨勢，仍未能阻擋民眾圍觀看望馬英九本人的熱情。現場40多歲南京居民周先生表示，他同時跟了馬英九南京與上海的行程，他表示因為家裡祖父輩跟國民黨有些淵源，因此對於馬英九能訪陸感到興奮，同時十分認同他此行「振興中華」的口號，畢竟兩岸都是中國人，應該要多交流。

值得注意的是，現場民眾對馬英九展現熱情，除了招手外，現場口號此起彼落，據周先生透露，他這次在南京場合，現場會有官方統一歡迎口號，但到了上海反而未能統一。

而馬英九在參觀完展館內的陳設展，也步出展館外，在充滿彈孔的建築牆面前憑弔後，約10分鐘後，一行人便驅車離去。

據悉，馬英九6日上午在復旦大學與學生座談後，便到外灘附近的和平飯店與台商用餐，接著前往上海城市規畫館參觀，最後的公開行程則為四行倉庫。

四行倉庫是抗日戰爭的重點歷史遺跡，四行倉庫保衛戰發生於1937年10月26日至11月1日，參與該抗戰的國民革命軍也被稱「八百壯士」。

馬英九 國民黨

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