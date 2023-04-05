我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

馬英九祭拜張自忠頻拭淚 訪孔園曝陳納德愛慕蔣宋美齡

特派記者賴錦宏／重慶5日電
前總統馬英九4日參觀父母的母校中央政治學校舊址，並與父母親當年的結婚照開心合影。（記者賴錦宏／攝影）
前總統馬英九4日參觀父母的母校中央政治學校舊址，並與父母親當年的結婚照開心合影。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九昨天上午到重慶抗戰英烈張自忠將軍烈士陵園致哀，聽聞導覽人員講解張生平時，數度眼眶泛紅。下午參訪重慶抗戰遺址博物館時，看見中國遠征軍「仁安羌大捷」史料時，主動向導覽員及隨行人員介紹更多細節，包含英軍被國軍官兵拯救的過程。在參觀孔園時，馬還爆料說：「當年飛虎隊的陳納德將軍，曾經很愛慕蔣夫人宋美齡女士。」

本報系聯合報報導，馬英九昨天上午赴張自忠烈士陵園祭拜，張自忠嫡孫張慶成對馬表示，曾看過台灣拍攝的「英烈千秋」很受感動。馬英九說，那部電影他看過多次，十分感動。

在紀念館中，馬英九聽講解員說到張自忠奮戰到最後一刻而犧牲時，眼眶泛紅，在繞行墓園時，數度拿手帕擦淚。

一行人下午則參觀重慶抗戰遺址博物館，在講解員提到重慶大轟炸，死了許多平民，馬英九直言，「日本人很惡劣，專攻平民、轟炸平民」。他並兩次提到，「後來日本也得到了報應」。

在參觀孔園時，講解員說到了當時住這裡的孔二小姐，是孔祥熙女兒孔令偉。馬英九則透露，「當年飛虎隊長陳納德其實很愛慕蔣夫人，這很多人都不知道吧？」

在松廳，馬英九看到宋美齡106歲華誕時，自己的題詞「福壽康寧」，由於現場掛的是複製件，但書法不太像，所以他很幽默地跟解說員說，「你確定這是我寫的嗎？」引起哄堂大笑。

馬英九昨天下午參訪位於重慶的「中國國民黨中央政治學校」舊址，馬英九的父母馬鶴凌和秦厚修，就是在中央政治學校時期認識，馬英九見到父親馬鶴凌和母親秦厚修的結婚照，也看到1995年5月父母回大陸時的合照，馬英九也開心的站在照片前合影。

「中國國民黨中央政治學校」前身是民國16年（1927年）成立的「中央黨務學校」，民國18年（1929年）更名為「中央政治學校」；民國35年（1946年）春遷回南京，與「中央幹部學校」合併改稱「國立政治大學」。

馬英九 博物館 國民黨

上一則

週刊：星宇虧逾百億 張國煒討140億遺產

下一則

3%→2% 亞銀下修台今年GDP 降幅東亞最大

延伸閱讀

遊重慶老街引群眾追拍 馬英九：歡迎來台灣

遊重慶老街引群眾追拍 馬英九：歡迎來台灣
馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」
參觀中央政治學校舊址 馬英九看到父母結婚照「心中百感交集」

參觀中央政治學校舊址 馬英九看到父母結婚照「心中百感交集」
赴重慶抗戰遺址博物館 馬英九突爆料：陳納德將軍曾深深愛慕蔣夫人

赴重慶抗戰遺址博物館 馬英九突爆料：陳納德將軍曾深深愛慕蔣夫人

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人