馬英九祭拜張自忠頻拭淚 訪孔園曝陳納德愛慕蔣宋美齡

前總統馬英九4日參觀父母的母校中央政治學校舊址，並與父母親當年的結婚照開心合影。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九 昨天上午到重慶抗戰英烈張自忠將軍烈士陵園致哀，聽聞導覽人員講解張生平時，數度眼眶泛紅。下午參訪重慶抗戰遺址博物館 時，看見中國遠征軍「仁安羌大捷」史料時，主動向導覽員及隨行人員介紹更多細節，包含英軍被國軍官兵拯救的過程。在參觀孔園時，馬還爆料說：「當年飛虎隊的陳納德將軍，曾經很愛慕蔣夫人宋美齡女士。」

本報系聯合報報導，馬英九昨天上午赴張自忠烈士陵園祭拜，張自忠嫡孫張慶成對馬表示，曾看過台灣拍攝的「英烈千秋」很受感動。馬英九說，那部電影他看過多次，十分感動。

在紀念館中，馬英九聽講解員說到張自忠奮戰到最後一刻而犧牲時，眼眶泛紅，在繞行墓園時，數度拿手帕擦淚。

一行人下午則參觀重慶抗戰遺址博物館，在講解員提到重慶大轟炸，死了許多平民，馬英九直言，「日本人很惡劣，專攻平民、轟炸平民」。他並兩次提到，「後來日本也得到了報應」。

在參觀孔園時，講解員說到了當時住這裡的孔二小姐，是孔祥熙女兒孔令偉。馬英九則透露，「當年飛虎隊長陳納德其實很愛慕蔣夫人，這很多人都不知道吧？」

在松廳，馬英九看到宋美齡106歲華誕時，自己的題詞「福壽康寧」，由於現場掛的是複製件，但書法不太像，所以他很幽默地跟解說員說，「你確定這是我寫的嗎？」引起哄堂大笑。

馬英九昨天下午參訪位於重慶的「中國國民黨 中央政治學校」舊址，馬英九的父母馬鶴凌和秦厚修，就是在中央政治學校時期認識，馬英九見到父親馬鶴凌和母親秦厚修的結婚照，也看到1995年5月父母回大陸時的合照，馬英九也開心的站在照片前合影。

「中國國民黨中央政治學校」前身是民國16年（1927年）成立的「中央黨務學校」，民國18年（1929年）更名為「中央政治學校」；民國35年（1946年）春遷回南京，與「中央幹部學校」合併改稱「國立政治大學」。