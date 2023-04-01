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馬英九和家人參觀岳雲中學 對智育體育並進讚許不已

特派記者賴錦宏／衡山即時報導
馬英九前總統和四位姐妹拜訪岳雲中學。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統和四位姐妹拜訪岳雲中學。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國前總統馬英九4月1日祭祖之後，下午到衡山參訪父親馬鶴凌的母校岳雲中學。馬鶴凌於1935年至1941年在這座湖南名校度過6年時光，對該校情深意篤。 曾說過「生我者父母，再造我者岳雲母校」。馬英九和四姐妹一同參觀了父親的母校，並對該校的發展並堅持智育體育並進的教學原則深深讚許。

據悉，馬鶴凌在畢業55年後，為紀念岳雲中學當時的體育主任楊一南老師，馬鶴凌從自己的退休金中分期捐贈1萬美元，設立岳雲中學「楊一南體育金牌獎」。

創校的何炳麟原是幾何老師出身，主持校務50餘年，立數學和體育為該校的兩翼重點。馬鶴凌也尤其喜歡這兩項。他曾回憶，「常晨跑到半山腰，吃校長賞賜的荷包蛋。 1938年校慶，馬鶴凌跑2個400公尺、一個800公尺、一個1500公尺，一個10000公尺，再參加籃球決賽，擔任中鋒，跑全場贏得4個第一名和籃球冠軍。 1941年，馬鶴凌參加湖南省運動會，又獲得4個第一。1943年，馬鶴凌進入中央政治學校（後改名政治大學）又跑了四個第一。之後，馬鶴凌參加「十萬青年十萬軍」。

在2005年8月20日寫給母校的信中，馬鶴凌稱感謝母校訓練了他的頭腦和身體。在岳雲的六年，他從「一個在家塾中身體羸弱的青少年，成了縱橫沙場的運動員。生我者父母，再造我者是岳雲母校！」

馬鶴凌這封致母校信中的「再造我者是岳雲母校」之言，被印在銘牌上，並展示於岳雲中學校園主幹道上，至今守望著操場裡的運動健兒。

馬鶴凌過世後，2008年7月，名譽理事長改為：秦厚修、馬以南、馬英九、余為騏。

多名岳雲中學校友介紹，至今，數學和體育仍然是該校特色。由於位處南嶽山下，學生們晨跑經常直接跑到半山腰。之前，馬英九的姐姐馬以南曾到訪岳雲中學，看到學校櫥窗裡父親的信時，淚水奪眶而出。

馬英九前總統和家人1日下午拜訪其父馬鶴凌母校岳雲中學。（取材自澎湃新聞）
馬英九前總統和家人1日下午拜訪其父馬鶴凌母校岳雲中學。（取材自澎湃新聞）
馬英九前總統和四位姐妹拜訪岳雲中學。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統和四位姐妹拜訪岳雲中學。（記者賴錦宏/攝影）
岳雲中學展出馬鶴凌生前手書「嶽峙南天萬子桃李興中國，雲飛四海十億炎黃進大同。」書...
岳雲中學展出馬鶴凌生前手書「嶽峙南天萬子桃李興中國，雲飛四海十億炎黃進大同。」書法。時年七十八。（記者賴錦宏/攝影）

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