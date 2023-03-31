新聞眼／避戰謀和 馬英九說給兩岸領導人和美國聽

馬英九以卸任總統登陸，為兩岸謀和避戰；圖為他參訪辛亥革命武昌起義紀念館。(記者賴錦宏／攝影)

前總統馬英九 以卸任總統登陸，為兩岸謀和避戰，30日與武漢大學師生交流、會見國台辦主任宋濤時，分別提出具體解方，這話不僅是說給兩岸領導人、美國聽，更要傳達給有著共同血緣的兩岸青年及希望和平的兩岸多數民意。

馬英九指出，在他八年總統任內，兩岸在「九二共識」共同政治基礎上，從三通直航到兩岸領導人會面，雙方共同構建「和平處理艱難問題」的歷史典範。

馬英九很清楚，當年新加坡 「馬習會」美方的參與及態度，而他任內最後，因為台灣民間反對力量、特別是青年學子認為過度傾中，導致發生太陽花學運，也讓兩岸協商全部中斷。但對照今日台灣夾在美中對抗間成為棋子，民進黨 抗中引來的危機，馬認為當年他的兩岸政策路線不但是正確的，且應該持續下去。

因青年學子反對倒台，馬如今帶著青年登陸，在與武大師生交流時，馬再度引用「最後一堂課」的故事表示，連不同文不同種的德國和法國，都可攜手合作，變成歐盟最主要的強大力量，為什麼兩岸做不到？他並惋惜台灣在政權更替後，兩岸關係一落千丈。回顧歷史，馬有親身最深刻的感觸與體認。

馬與宋濤會面提及三個重點，第一是兩岸交流合作制度化的建立；第二是兩岸的問題可以由雙方「自己」和平解決；第三則是兩岸有制度上的根本差異，但應求同尊異，遇到問題一定要談，也只能透過談解決問題，且這是兩岸主事者共同的責任，不應讓第三方決定兩岸的未來。

馬英九的話，除了說給民進黨政府、美國政府聽，也說給對岸聽。姑不論蔡政府、美方聽不聽得進去，大陸方面也該有所克制，否則，眼前所有的努力又將全付諸流水。