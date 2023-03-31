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葉倫：台美雙重課稅 是非常重大的問題

編譯劉忠勇／綜合31日電
財政部長葉倫29日在國會作證。(美聯社)
財政部長葉倫29日在國會作證。(美聯社)

在美國希望外國晶片廠前往美國設廠之際，台灣認為拜登政府應儘速解決台美雙重課稅問題，對此美國財長葉倫29日承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」，將和國務院一同「看看能否找到解方」。

彭博資訊報導，在台積電前往美國設廠後，台灣官員正在努力達成協議，消除雙重課稅負擔，美國早和幾十個國家達成類似協議。台灣主張，在缺乏協議情況下，有意願的投資人會因鉅額稅負卻步，美國政府當前重大產業政策也會達不到預期效果。報導指出，蔡英文總統過境美國期間，可能會進一步推動這個議題。

葉倫在國會聽證會上承認，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」，「我們確實需要謀求解決辦法」。她表示，這是「民間部門一再指出的問題」，財政部和國務院將「看看能否找到辦法」，解決這個問題。

不過，其中有一個重大障礙：美國不承認台灣為主權國家，因此無法簽署條約，也就是避免雙重課稅協議通常採用的方式。若透過折衷方式達成同樣目標，卻可能被北京視為美國邁向承認台灣的一步。

彭博引述消息人士報導，美國政府正尋求有創意的辦法和台灣達成租稅協定。但有些官員對此表示猶豫，因為此舉可能被中國大陸視為挑釁。

從美國前總統川普上任以來，台灣即呼籲解決雙重課稅問題。今年，台灣在華府的代表向政府官員和國會幕僚發送一份說明資料，估計台灣企業在美國賺取獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比南韓或澳洲高出10個百分點，因為他們還得預扣匯回國內的股息。

美國商務部長雷蒙多上月受訪時也表示，台積電高層提出雙重課稅問題。晶片法的設計者之一、聯邦參議員楊恩（Todd Young）1月訪台時，曾就稅收問題進行討論。本月，他聯名提出動議，敦促美國政府推動租稅協議。

楊恩表示，理想情況下，這項協定應該涵蓋個人和企業所得稅，如此一來，跟隨台積電前往美國的中小型企業也能有保障，這也是商務部長雷蒙多期望的。

台積電 國務院 雷蒙多

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