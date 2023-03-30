馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」

前總統馬英九29日前往南京大屠殺紀念館獻花默哀，並在留言簿題字「歷史絕不可遺忘」（圖）。（圖：馬英九辦公室提供）

前總統馬英九 昨日前往南京大屠殺紀念館憑弔。他在參觀後受訪時語帶哽咽地表示，這是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人成為了最大的受害者，是絕對不可以忘記的歷史。

來源：聯合新聞網

馬英九一行昨日上午9時30分許，抵達「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，這座遺址紀念館建於日軍南京大屠殺江東門集體屠殺地及遇難人民叢葬地之上。來到紀念館後，馬前總統一行先在「古城的災難」雕塑 前，獻花並集體默哀。

隨後，馬英九一行走進展廳，參觀「南京大屠殺史實展」。館內共展出近4000幅照片、近萬件文物藏品、260多部影像資料，並保存「萬人坑」遺址。

結束參觀後，馬英九題字留言「歷史絕不可遺忘」，並在「和平大鐘」前接受媒體聯訪。馬英九表示，關於南京大屠殺這段歷史的書籍、照片，自己也曾看了一些，但從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊，「因為這是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人是最大受害者。」

馬英九一度難過得說不出話來。他停頓了一下說，所有的中國人都應該從這件事情得到教訓，要自立自強才不會被人欺凌、任人宰割。但也強調，另一方面也要注意保持一個非常仁愛的心，不要去侵略別人，「這才是我們從這個過程當中得到最好的教訓」。

馬英九同時呼籲兩岸要避免戰爭、謀求和平，這是兩岸關係中最為重要的任務之一。他指出，如果兩岸發生戰爭，將給整個中國帶來巨大的破壞和傷害。兩岸應該加強教育 ，讓民眾了解歷史、珍惜和平，同時也採取必要的準備和措施。

他表示，兩岸關係的和解與發展需要多方面的努力和合作，包括經濟合作、文化交流等等。只有通過互利共贏的合作和相互理解的交流，才能實現兩岸關係的和平穩定和發展繁榮。