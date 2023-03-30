我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」

特派記者賴錦宏／南京30日電
前總統馬英九29日前往南京大屠殺紀念館獻花默哀，並在留言簿題字「歷史絕不可遺忘」（圖）。（圖：馬英九辦公室提供）
前總統馬英九29日前往南京大屠殺紀念館獻花默哀，並在留言簿題字「歷史絕不可遺忘」（圖）。（圖：馬英九辦公室提供）

前總統馬英九昨日前往南京大屠殺紀念館憑弔。他在參觀後受訪時語帶哽咽地表示，這是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人成為了最大的受害者，是絕對不可以忘記的歷史。

來源：聯合新聞網

馬英九一行昨日上午9時30分許，抵達「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，這座遺址紀念館建於日軍南京大屠殺江東門集體屠殺地及遇難人民叢葬地之上。來到紀念館後，馬前總統一行先在「古城的災難」雕塑前，獻花並集體默哀。

隨後，馬英九一行走進展廳，參觀「南京大屠殺史實展」。館內共展出近4000幅照片、近萬件文物藏品、260多部影像資料，並保存「萬人坑」遺址。

結束參觀後，馬英九題字留言「歷史絕不可遺忘」，並在「和平大鐘」前接受媒體聯訪。馬英九表示，關於南京大屠殺這段歷史的書籍、照片，自己也曾看了一些，但從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊，「因為這是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人是最大受害者。」

馬英九一度難過得說不出話來。他停頓了一下說，所有的中國人都應該從這件事情得到教訓，要自立自強才不會被人欺凌、任人宰割。但也強調，另一方面也要注意保持一個非常仁愛的心，不要去侵略別人，「這才是我們從這個過程當中得到最好的教訓」。

馬英九同時呼籲兩岸要避免戰爭、謀求和平，這是兩岸關係中最為重要的任務之一。他指出，如果兩岸發生戰爭，將給整個中國帶來巨大的破壞和傷害。兩岸應該加強教育，讓民眾了解歷史、珍惜和平，同時也採取必要的準備和措施。

他表示，兩岸關係的和解與發展需要多方面的努力和合作，包括經濟合作、文化交流等等。只有通過互利共贏的合作和相互理解的交流，才能實現兩岸關係的和平穩定和發展繁榮。

馬英九 雕塑 教育

上一則

兩岸海空直航 國台辦促盡快全面恢復

下一則

兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩

延伸閱讀

湖南湘潭白石鎮已修路 迎「老鄉」馬英九祭祖

湖南湘潭白石鎮已修路 迎「老鄉」馬英九祭祖
國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓

國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓
馬英九武漢堅持晨跑 神清氣爽回應記者問題

馬英九武漢堅持晨跑 神清氣爽回應記者問題
馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議