朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統

國民黨主席朱立倫（右）29日在中常會上，強調前總統馬英九在大陸訪問都是強調中華民國，並抨擊蔡英文總統在訪美前的談話一次都未提及「中華民國」。（記者曾學仁／攝影）

前總統馬英九 赴大陸訪問，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，馬英九明確地站穩中華民國 的立場，相對於民進黨 不斷地雞蛋裡挑骨頭，明明眼睛看到、耳朵聽到，還說沒有看到，沒有聽到，國人無法接受；而蔡英文總統出訪，作為中華民國總統，在機場談話沒有講到一次中華民國。

朱立倫說，希望蔡總統在國外時，「能夠非常明確講妳是中華民國總統」，請民進黨的人不要嘴巴要求別人捍衛中華民國，自己不斷「去中華民國化」。

朱立倫指出，馬英九訪陸很明確站穩中華民國的立場和中華民國前總統立場，不管在中山陵、南京總統府或會見的時候，都清楚表達中華民國，也很清楚地表達民國112年，對於前總統及過去他擔任總統任內對兩岸之間的努力都清楚表達。

朱立倫說，國民黨不斷捍衛中華民國，民進黨則是不斷消滅中華民國，在台灣不講中華民國；蔡總統出訪，在機場談話沒有講到一次中華民國，作為中華民國總統，請問蔡總統是以什麼身分出訪？代表誰出訪？民進黨用抗中犧牲國人利益，讓兩岸衝突、緊張，以獲得民進黨政治上利益，國人都看得很清楚。

新北市長侯友宜表示，中華民國創建到現在，是很多人犧牲奮鬥而來的，所以要以和平為普世價值的願望，好好守護中華民國，也守護台灣這塊土地，團結所有人力量，才能讓這塊土地平安。