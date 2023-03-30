兩岸海空直航 國台辦促盡快全面恢復

國台辦促盡快全面恢復兩岸海空直航，陸委會重申相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規畫。（本報資料照片）

在台灣開放兩岸小三通客運中轉、擴大恢復十個空運客運直航點後，大陸國台辦昨日進一步呼籲，希望台灣落實空中直航恢復規畫，並盡快全面恢復兩岸海上客運直航。在兩岸交流方面，國台辦也證實，台灣工業總會、三三企業交流會、工商協進會將於4、5月相繼訪陸，強調大陸採取的系列措施受到兩岸同胞歡迎，經貿交流熱絡。

但對此陸委會昨日仍未鬆口，仍重申相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規畫。

國台辦發言人朱鳳蓮在昨日例行記者會中表示，2008年11月，海協會與海基會簽署「海峽兩岸海運協議」，實現海上客貨運直航。大陸到台灣包括廈門—台中、廈門—基隆、平潭—台北、平潭—台中和浙江大麥嶼—基隆共五條海上客運航線 。

她指出，兩岸海上客運航線已成為兩岸民眾往來的重要通道，但2020年2月至今受疫情 影響暫停營運。當前，廣大台灣同胞熱切期盼恢復，大陸高度重視並已全面做好相關準備。

朱鳳蓮說，兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨 傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線通航。

對於陸委會本月上旬宣布「恢復兩岸空運客運航點」規畫，朱鳳蓮說，台胞台商熱切期盼盡快全面復航，兩岸航空業者也積極提出申請。

朱鳳蓮並提到，年初以來，大陸採取系列措施推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化。她預告，接下來，台灣工業總會將於4月17日至21日組團訪陸，三三企業交流會擬與工商協進會於5月聯合組團來訪，地方涉台活動也在籌備中。