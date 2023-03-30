我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

兩岸海空直航 國台辦促盡快全面恢復

記者陳政錄／台北30日電
國台辦促盡快全面恢復兩岸海空直航，陸委會重申相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規畫。（本報資料照片）
國台辦促盡快全面恢復兩岸海空直航，陸委會重申相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規畫。（本報資料照片）

在台灣開放兩岸小三通客運中轉、擴大恢復十個空運客運直航點後，大陸國台辦昨日進一步呼籲，希望台灣落實空中直航恢復規畫，並盡快全面恢復兩岸海上客運直航。在兩岸交流方面，國台辦也證實，台灣工業總會、三三企業交流會、工商協進會將於4、5月相繼訪陸，強調大陸採取的系列措施受到兩岸同胞歡迎，經貿交流熱絡。

但對此陸委會昨日仍未鬆口，仍重申相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規畫。

國台辦發言人朱鳳蓮在昨日例行記者會中表示，2008年11月，海協會與海基會簽署「海峽兩岸海運協議」，實現海上客貨運直航。大陸到台灣包括廈門—台中、廈門—基隆、平潭—台北、平潭—台中和浙江大麥嶼—基隆共五條海上客運航線

她指出，兩岸海上客運航線已成為兩岸民眾往來的重要通道，但2020年2月至今受疫情影響暫停營運。當前，廣大台灣同胞熱切期盼恢復，大陸高度重視並已全面做好相關準備。

朱鳳蓮說，兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線通航。

對於陸委會本月上旬宣布「恢復兩岸空運客運航點」規畫，朱鳳蓮說，台胞台商熱切期盼盡快全面復航，兩岸航空業者也積極提出申請。

朱鳳蓮並提到，年初以來，大陸採取系列措施推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化。她預告，接下來，台灣工業總會將於4月17日至21日組團訪陸，三三企業交流會擬與工商協進會於5月聯合組團來訪，地方涉台活動也在籌備中。

航線 疫情 民進黨

上一則

馬英九抵武漢會湖北省委書記 將與學生座談

下一則

馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」

延伸閱讀

國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓

國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓
國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待

國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待
談陸方接待 馬英九：非常滿意、超乎預期

談陸方接待 馬英九：非常滿意、超乎預期
馬英九：盼兩岸互信 協商取代衝突

馬英九：盼兩岸互信 協商取代衝突

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議