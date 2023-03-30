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共諜案 陸欲拉攏呂秀蓮 羅志明以難度高拒絕

記者張議晨、周佑政／台北30日電
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌助大陸統戰部門發展組織，被高雄地檢署起訴，檢調偵辦時，意外發現陸方曾遊說羅志明拉攏前副總統呂秀蓮，但羅自知難度太高，以「她仍有國安人員保護中」打回票，陸方才作罷。

呂秀蓮辦公室昨發聲明指出，呂秀蓮從未與羅志明有任何往來，對羅志明所作所為一無所悉。

羅志明曾任台鹽廈門子公司董事長，結識「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長），因業務關係認識廣東太普樂生技公司董事長李鷹（父親為解放軍空軍退伍）。

羅志明牽線李鷹認識夏復翔，李曾來台與夏復翔聚會，再以球敘等理由請夏復翔邀請台灣陸、海、空軍等退役將領赴陸。檢調清查，2013年至2018年間，羅、夏共引介退將赴陸13次，有48名三軍退將接受招待。

檢調從羅志明手機裡，發現李鷹曾透過微信向羅志明提及「我了解呂大姐退休10年了，是可以過來玩的」，陸方三催四請，羅志明最後僅以「不行，她仍有國安人員保護中」打回票，李鷹沒再追問。

當時對話未點出呂大姐是誰，但檢調認為是暗指前副總統呂秀蓮。檢調偵訊時，向羅志明挑明「接受國安人員保護，姓呂的女性只有呂秀蓮一人」，羅志明坦承「呂大姐」就是前副總統呂秀蓮。

呂曾任兩屆副總統，任職期間接觸許多國家機密，李鷹希望透過羅志明邀她前往訪問，檢調認為目的很清楚，李鷹收到羅志明回覆後，僅回「收到，明白了」，未繼續逼羅志明邀請呂秀蓮赴陸。

呂辦表示，呂秀蓮唯一訪陸是1990年天安門事件後、參選立委之前的事，呂擔任公職及卸任、退休迄今，均未去過大陸。

呂秀蓮 退休 微信

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