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上海虹橋機場復航 台北松山每周52架次

台灣新聞組／台北28日電
上海虹橋機場恢復國際、港澳台航線。 機場方面製作牌樓和廣告招牌準備迎接旅客。（中新社）
上海虹橋機場恢復國際、港澳台航線。 機場方面製作牌樓和廣告招牌準備迎接旅客。（中新社）

上海虹橋機場國際、港澳台航線26日復航，其中台北松山復航每周52架次。虹橋機場臨近浦西市區，進入市中心區可較浦東機場節省近一個小時車程。

中新社報導，當天8時22分，MU721從虹橋機場順利啟程飛往香港，成為虹橋機場國際、港澳台航線復航的首個航班。從26日開啟的2023年中國民航夏秋航季中，上海浦東和虹橋機場計畫每日執行航班2225架次（其中浦東機場1449架次，虹橋機場776架次），航班量恢復至2019年同期約八成。其中國內航班量恢復至2019年同期的118.5%，國際、港澳台航班量恢復至2019年同期的62.4%。

兩機場共有92家航司執飛通達42個國家的79個航點，預計恢復美國波士頓，德國慕尼黑，義大利米蘭，印尼雅加達、巴厘島，南韓濟州等11個國際航點。兩機場國內航線方面，預計新增鄂州、河池、合肥等7個航點，加密成都、貴陽、麗江等12個航點班次。

上海浦東機場在換季初期每日的國際、港澳台客運航班將超過200架次，較換季前增長三分之一。洲際航線超過30條，洲際通航點數量恢復至2019年同期的六成。其中，澳洲雪梨，紐西蘭奧克蘭，德國法蘭克福，荷蘭阿姆斯特丹，衣索比亞的阿迪斯阿貝巴等10條洲際航線將恢復至每天至少一班，東南亞和日韓航線的頻次也呈現快速增長態勢。 　　

上海虹橋機場飛行區副總經理唐浥塵表示，新航季虹橋機場計畫每周執行國際、港澳台航班314架次，相較於2019年同期增加22架次。其中，東京羽田、首爾金浦每周各56架次、香港赤臘角每周78架次，澳門每周72架次，台北松山每周52架次，分別由11家航司承運。中國國內航線網絡通達性進一步提升。換季後虹橋機場的京滬、滬穗和滬深三條精品快線頻次均位列全國前三位。虹橋機場還進一步加密了西安、成都、昆明和烏魯木齊等重要快線。

機場 航線 香港

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