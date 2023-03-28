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媒體專車迷航掉隊 馬英九隨行記者「人在囧途」

記者賴錦宏／綜合28日電
馬英九未在浦東機場停留太久，一行人與隨行媒體便驅車前往上海虹橋火車站。（記者黃雅慧／攝影）
馬英九未在浦東機場停留太久，一行人與隨行媒體便驅車前往上海虹橋火車站。（記者黃雅慧／攝影）

前總統馬英九這次的中國大陸祭祖交流之行，大陸方面十分重視，不僅在維安和禮遇安排，各方媒體也是積極爭取能夠採訪全程。雖說大陸高度關注馬英九此行，但在媒體採訪安排上，第一天就出了大烏龍。

馬英九昨下午抵達上海浦東機場後，隨即搭陸方安排的專車前往虹橋火車站，準備轉赴南京，隨行採訪的媒體團也同時搭專車前往，不料這輛專車卻迷航，昨晚6時半還堵在上海車陣中，未能趕上與馬同班次的高鐵列車。

儘管一路上，上海官員急忙聯繫，催促司機仔細看導航，但司機仍一度迷路，直至晚上7時17分，媒體才抵達虹橋火車站，而馬英九一行早已搭上高鐵離去。有媒體形容，原本記者希望為馬此行記錄下歷史時刻，卻在頭一天就上演了「人在囧途」。

然據了解，這次參與採訪的媒體，可分為場內和外圍，前者由大陸國台辦組織，由兩岸媒體共同採訪，只有30多個名額，台灣方面只由派駐大陸的媒體負責。外圍方面，則不管是外媒或台媒，都是自行前往馬英九行程目的地採訪。

此外，一些大型現場，如南京中山陵和第二檔案館，就算是國台辦組織的兩岸採訪團也只有部分媒體能進入，且是當天才知道「自己是否中榜」。

據指出，與2005年連戰「破冰之旅」、宋楚瑜、郁慕明等人訪問大陸不同，當時每位黨主席都能帶大批黨政記者跑完全程，沒有太多限制，這次馬英九的祭祖之旅，則定位於私人行程，是以基金會活動為名出訪，並非黨際交流，與過去兩岸的「王張會」、「夏張會」不同，更和「辜汪會晤」有別，不能用大型官式訪問來解讀。

馬英九 機場

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