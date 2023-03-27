台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交
外交部長吳釗燮26日宣布台灣與宏都拉斯斷交。蔡英文總統上任來已失去九個邦交國，目前剩13個，蔡總統26日透過影片表示非常遺憾終止和宏國邦交，但「我們不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。」
中國大陸國務委員兼外交部長秦剛26日與宏都拉斯外長雷依納會談，並代表兩國政府簽署建交公報；陸方歡迎宏國總統卡斯楚盡早訪問大陸，更邀宏國組織企業家代表團商談合作。
吳釗燮在宣布與宏國斷交的記者會上表示，宏國總統卡斯楚及其執政團隊一直對中國存有幻想，2021年選舉時就曾提出外交轉向之意，經台灣努力，雙方關係一度平穩，但中國對宏國的利誘並未停歇。宏國政府就台灣及中國提供的援助方案「進行比價」，台灣基於傳統情誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，對台灣造成傷害。
吳釗燮表示，卡斯楚政府罔顧台灣長年協助和情誼而與中國建交談判，政府至感痛心與遺憾。
蔡總統透過影片表示，過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓台灣國際參與、升高對台軍事侵擾、衝擊區域和平穩定，但這些打壓和威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主並大步走向世界的意志，台灣人民已向世界證明從不因威脅而退縮，台灣和友邦及理念相近國家的合作與連結「只會增加、不會減少」。
國民黨主席朱立倫批評民進黨政府兩岸與外交政策錯誤，呼籲應務實檢討與改進，別再為了操弄民粹獲取政治利益，消耗外交人員士氣。
民眾黨主席柯文哲也呼籲蔡總統務實面對兩岸外交問題，「吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。」
國民黨立委陳以信說，中共不斷掠奪中華民國邦交國，無視中華民國存在，必須譴責，但蔡總統上任後已斷了九個邦交國，總統應向國人道歉，吳釗燮任內少了七個邦交國更該請辭下台。
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任內斷交7國 吳釗燮：不迴避責任
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