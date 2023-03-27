台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交

蔡英文總統。(路透資料照片)

外交部長吳釗燮26日宣布台灣與宏都拉斯斷交。蔡英文總統上任來已失去九個邦交 國，目前剩13個，蔡總統26日透過影片表示非常遺憾終止和宏國邦交，但「我們不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。」

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛26日與宏都拉斯外長雷依納會談，並代表兩國政府簽署建交公報；陸方歡迎宏國總統卡斯楚盡早訪問大陸，更邀宏國組織企業家代表團商談合作。

吳釗燮在宣布與宏國斷交的記者會上表示，宏國總統卡斯楚及其執政團隊一直對中國存有幻想，2021年選舉時就曾提出外交轉向之意，經台灣努力，雙方關係一度平穩，但中國對宏國的利誘並未停歇。宏國政府就台灣及中國提供的援助方案「進行比價」，台灣基於傳統情誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，對台灣造成傷害。

吳釗燮表示，卡斯楚政府罔顧台灣長年協助和情誼而與中國建交談判，政府至感痛心與遺憾。

蔡總統透過影片表示，過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓台灣國際參與、升高對台軍事侵擾、衝擊區域和平穩定，但這些打壓和威脅都不會改變中華民國 與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主並大步走向世界的意志，台灣人民已向世界證明從不因威脅而退縮，台灣和友邦及理念相近國家的合作與連結「只會增加、不會減少」。

國民黨 主席朱立倫批評民進黨政府兩岸與外交政策錯誤，呼籲應務實檢討與改進，別再為了操弄民粹獲取政治利益，消耗外交人員士氣。

民眾黨主席柯文哲也呼籲蔡總統務實面對兩岸外交問題，「吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。」

國民黨立委陳以信說，中共不斷掠奪中華民國邦交國，無視中華民國存在，必須譴責，但蔡總統上任後已斷了九個邦交國，總統應向國人道歉，吳釗燮任內少了七個邦交國更該請辭下台。

宏都拉斯轉向 台邦交國新低