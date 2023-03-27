我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交

台灣新聞組／台北27日電
蔡英文總統。(路透資料照片)
蔡英文總統。(路透資料照片)

外交部長吳釗燮26日宣布台灣與宏都拉斯斷交。蔡英文總統上任來已失去九個邦交國，目前剩13個，蔡總統26日透過影片表示非常遺憾終止和宏國邦交，但「我們不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。」

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛26日與宏都拉斯外長雷依納會談，並代表兩國政府簽署建交公報；陸方歡迎宏國總統卡斯楚盡早訪問大陸，更邀宏國組織企業家代表團商談合作。

吳釗燮在宣布與宏國斷交的記者會上表示，宏國總統卡斯楚及其執政團隊一直對中國存有幻想，2021年選舉時就曾提出外交轉向之意，經台灣努力，雙方關係一度平穩，但中國對宏國的利誘並未停歇。宏國政府就台灣及中國提供的援助方案「進行比價」，台灣基於傳統情誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，對台灣造成傷害。

吳釗燮表示，卡斯楚政府罔顧台灣長年協助和情誼而與中國建交談判，政府至感痛心與遺憾。

蔡總統透過影片表示，過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓台灣國際參與、升高對台軍事侵擾、衝擊區域和平穩定，但這些打壓和威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主並大步走向世界的意志，台灣人民已向世界證明從不因威脅而退縮，台灣和友邦及理念相近國家的合作與連結「只會增加、不會減少」。

國民黨主席朱立倫批評民進黨政府兩岸與外交政策錯誤，呼籲應務實檢討與改進，別再為了操弄民粹獲取政治利益，消耗外交人員士氣。

民眾黨主席柯文哲也呼籲蔡總統務實面對兩岸外交問題，「吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。」

國民黨立委陳以信說，中共不斷掠奪中華民國邦交國，無視中華民國存在，必須譴責，但蔡總統上任後已斷了九個邦交國，總統應向國人道歉，吳釗燮任內少了七個邦交國更該請辭下台。

宏都拉斯轉向 台邦交國新低
宏都拉斯轉向 台邦交國新低

台灣外交部長吳釗燮26日一早在外交部舉行記者會，宣布終止台灣與宏都拉斯的邦交。（...
台灣外交部長吳釗燮26日一早在外交部舉行記者會，宣布終止台灣與宏都拉斯的邦交。（記者許正宏／攝影）

邦交 中華民國 國民黨

上一則

任內斷交7國 吳釗燮：不迴避責任

下一則

台狒狒奔逃2周「抓到了」一槍麻醉逮捕歸案

延伸閱讀

台宏斷交 這6天發生什麼事？

台宏斷交 這6天發生什麼事？
宏國外長致吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作深

宏國外長致吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作深
稱中宏關係「揚帆起航」 秦剛邀宏國總統卡斯楚盡早訪華

稱中宏關係「揚帆起航」 秦剛邀宏國總統卡斯楚盡早訪華
新聞評論／美護盤也沒用 台如何與北京外交肉搏

新聞評論／美護盤也沒用 台如何與北京外交肉搏

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸