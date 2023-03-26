新聞評論／美護盤也沒用 台如何與北京外交肉搏

台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

蔡英文 總統即將出訪中美洲並過境訪美；但蔡英文「路過」不進的中美洲友邦宏都拉斯，其外長卻先一步前往北京 處理與中國大陸建交事宜。外交部長吳釗燮表示，兩者時間點接近，並非巧合，而是經過精心的安排。換言之，北京精準出手，刻意挖台牆腳，重挫蔡英文意欲宣揚的元首外交與台美關係成就。

台宏邦交 不穩，美國立即出手。拜登政府派總統特使陶德往訪宏都拉斯，為台灣外交護盤，但結論卻是，尊重宏國尋求與中國建交的決定。陶德明言，先前有很多國家已做了這種決定，美國尊重宏國的想法與決定；他只提醒宏都拉斯，俄羅斯侵略烏克蘭，而中國與俄羅斯關係密切。

美國告訴宏都拉斯，中國的外交承諾常未兌現；但台灣不願也無力提供能夠滿足宏國的承諾。陶德更提醒宏國，中國支持入侵烏克蘭的俄國；但這與台宏邦交有何直接的關係？這只顯示，對美國而言，打擊俄中聯盟，高於堅若磐石的台美關係，以及危在旦夕的台宏邦交。

這也凸顯蔡政府將台灣外交「外包」美國的脆弱性。2020年川普政府就簽署協助台灣鞏固邦交的「台北法案」，台灣外交被納入美國保護範圍。蔡政府稱慶叩謝，實際上是把外交外包給美國，並且有恃無恐地衝向「倚美抗中」的火線。而陶德介入台宏外交危機的過程證明，台灣的外交利益不等於美國的外交利益，台灣應感謝美國協助鞏固邦交，但更應警惕，台灣的外交利益不可能被美國擺在最優先位置。

根源還是在兩岸。蔡政府想翻轉兩岸政策位階高於外交政策的思維，也企圖平行處理兩岸政策與外交政策，結果都失敗了。兩岸外交戰火再起，密克羅尼西亞將卸任的總統才與吳釗燮洽談建交，宏都拉斯就傳外交轉向北京；蔡英文才宣布出訪中美洲並過境訪美，就被北京與宏都拉斯突襲。蔡英文已經丟了八個友邦，再丟一國，台灣邦交國只剩13個，台灣到底有多少本錢可以和北京外交肉搏？