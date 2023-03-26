陸元首級警衛迎馬英九 各省市精勘路程5遍 燒腦怎送禮

湖南省預計送「湖田馬氏五修祖譜」，封面是原來國民政府主席林森題寫的版本，裡面寫明馬鶴凌家譜名「人松」。（圖：湖南民眾提供）

前總統馬英九 27日訪問中國大陸並祭祖。大陸各省市都以「元首級」警衛安排與接待，各省市台辦、公安 廳，精勘路程達五遍以上，務必做到分秒不差。而各省也在苦思「送禮」之道。

紅綠燈秒數都算在內

據大陸官員透露，包括在馬英九的故鄉湖南湘潭，抗戰陪都、即馬英九父親馬鶴凌上學時的重慶，國民政府首都南京，以及魔都上海，近日都在勘查路況，精算每一個紅綠燈和馬車隊經過路線，以及總路程的時間。馬的車隊必須有前導車和後護車，還有應急（救護）車輛，沿路的安保和便衣，缺一不可。完全是按「元首級」警衛和安保。

官員透露，為了這次行程順利，會盡可能排除各種可能發生的狀況。例如：有可能出現路邊民眾陳情、民眾高聲歡呼、或拿出標誌布條等。每個省市，勘驗路況已達五遍以上。他們必須精準算出，馬英九車隊從下榻旅店到目的地，目的地移動到下一旅程的準確時間，做到分秒不差。他說：「連遇紅綠燈需停幾秒都計算在內」。

祖譜揭馬「英」字由來

另一件大事，則是各省要送什麼禮物給馬合適。馬英九的湖南家鄉送的是「湖田馬氏五修祖譜」，封面還是原來國民政府主席林森題寫的版本。裡面說明了，馬鶴凌家譜名「人松」。湖南官員表示，曾有媒體報導稱：之所以叫英九，是因為其出生在英殖民地管轄下的香港九龍。其實不盡然，據「湖田馬氏五修族譜」和六修族譜記載，湖田馬氏的輩分排序是「上尊大人，英才繼起」，英字輩是湖田馬氏的第22代孫。按照漢人的傳統，馬英九的英，是馬氏一族的排行字輩。

重慶，則準備了馬鶴凌在中央政治學校時間的成績單和當年參加學生課外活動的資料；但是，目前原稿在南京第二檔案館（中央政治學校抗戰後遷回南京，後來改稱國立政治大學）。這樣若兩邊都送，就鬧了雙包。目前，還在協調中。

至於南京，馬英九準備參觀的南京第二檔案館，存放的是中華民國 各機構的檔案。該館預計準備的是兩岸共享抗戰資料、共寫抗戰歷史的相關史料。

上海準備的資料，官員表示，目前還在「積極準備中」，不願對外透露。