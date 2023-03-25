邱太三：馬英九訪陸 料有「不期而遇」

前總統馬英九。(本報系資料照片)

前總統馬英九 將赴中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三昨天表示，幾年前就知道馬英九想要辦「馬習二會」，研判相信這次馬訪陸會見到「不期而遇的人」，會持續關注陸方如何出招。

中央社報導，邱太三昨天接受網路直播節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，這是國民黨智庫的人轉達給他們的訊息，但剛好碰上疫情 與其他因素導致無法成行。

他說，馬英九在疫情結束後出訪，但此時的時間點安排、能見到誰，都不是由馬來主導。他研判相信馬出訪會見到「不期而遇的人」，至於層級在哪，大家都在關注，最近會注意中國國家主席習近平這幾天行程在哪裡，看是否會排除，還有全國政協主席王滬寧等人，大家都持續在關注中。

至於是否出現馬習二會？邱太三表示，會持續關注習近平的行程，但目前為止還沒有相關情資，馬辦所謂的「客隨主便」，主方會怎麼出招還不知道。

邱太三說，相較馬過去的作為（強調是中華民國 總統）以及台灣有些政治人物曾在有對岸官員的場合表達「中華民國」，這會讓馬前總統有些壓力，所以期待馬注意到這些，如果讓國人情感失落，會讓出訪達到的效果降低。