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蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫

記者張文馨／華盛頓報導
蔡英文。(本報資料照片)
蔡英文。(本報資料照片)

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨同美國聯邦眾議院議長麥卡錫，會晤過境美國的蔡英文總統。

蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國紐約和洛杉磯，媒體報導，蔡英文將在加州雷根圖書館發表演說並會晤眾議院議長麥卡錫。前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指出，麥卡錫是強力的台灣支持者，「中國沒有否決權，不能隨便決定美國政治人物要見誰」；蔡英文去年和民主黨籍、時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，若真能與共和黨籍的麥卡錫見面，「顯示美國國會對台支持是跨黨派的」。

蓋拉格23日在特別委員會第二次聽證會結束後告訴記者，他將和麥卡錫一道會晤蔡總統，這將是一場很棒的聚會。

蓋拉格表示，他日前訪問台灣時曾與蔡總統會談，對蔡的認知戰概念印象深刻，希望美國議員們都能聽聽，蔡總統關於中國在發動對台灣熱戰之外的威懾與壓制，以及破壞台灣的自由的看法。

對於有台裔美國人組織希望能透過遊說選區國會議員，邀請蔡總統訪問華府，蓋拉格表示，這要看蔡的意願。

麥卡錫 蔡英文 眾議院

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