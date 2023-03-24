邦交斷 藍：政府不能只會遺憾、批評對岸 應拿出解決辦法

中華民國和宏都拉斯斷交在即，國民黨立委江啟臣表示，「只遺憾不是政府該做的事」。（本報資料照片）

中華民國 和宏都拉斯斷交在即，國民黨立委江啟臣 表示，台方當然不應、也不可能和對岸進行外交上的「金錢軍備競賽」，但若真的斷交使邦交 國數陷低點，「只遺憾不是政府該做的事」，政府不能以遺憾以及批評對岸利誘等作為唯一回應，而應拿出解決辦法。

此外，對於中宏擬推動建交，陸委會副主委詹志宏23日回應表示，大陸現在財政狀況非常嚴峻，在此之下，若如外傳「要花一、兩百億人民幣去買一個國家的外交，這我真的是沒有辦法來評論」。

江啟臣分析，過去馬英九執政時期的對外政策，大方向是以兩岸做為外交的上位政策，不管是維持邦交、國際參與的結果都相對穩健，但民進黨執政不接受此做法；而若再斷交，代表政府對外政策不能都只靠美國，拓展國際空間不能只有「台美關係堅若磐石」。

江啟臣指出，過去索羅門群島與台灣斷交，美國也嘗試斡旋而失敗，這次宏都拉斯生變也一樣，美國和其他友邦國家都有各自國家利益須考量，美國幫助的效果有限，何況中南美洲號稱美國後花園，因此若政府還是想只靠美國，在中、美持續競爭下，恐怕同樣狀況會再上演。

民進黨立委趙天麟則表示，宏國主導的外交爛戲，漫天喊價相當難看；對於宏都拉斯外交部長雷伊納率團赴大陸洽商建交，台方立刻召回駐宏大使，以表達強烈不滿，趙天麟力挺外交部決定。

此外，詹志宏表示，已注意到宏國有一些官員到北京訪問，「我們比較好奇的就是」，中國大陸現在財政狀況是非常的嚴峻，從中央到地方負擔相當沉重，也看到有報導稱，連退休老人的醫療保險金都被大幅度刪減，引起民眾非常大的反感。

至於時間點與總統蔡英文出訪相近，陸方也就此向美方提出嚴正交涉，詹志宏說，我們一再重申，中華民國是主權國家，跟任何友好國家互動往來是正當權利，跟全世界任何國家一模一樣。