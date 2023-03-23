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港媒：馬英九28日將在中山陵發表公開講話

記者廖士鋒／台北23日電
前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，港媒指出他將會於中山陵發表公開講話。（本報資料照片）
前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，港媒指出他將會於中山陵發表公開講話。（本報資料照片）

前總統馬英九即將於於3月27日至4月7日到訪大陸，而走訪行程雖已公布，但其中的細節仍有不少尚未明確。最新消息指出，馬英九預計在28日上午拜謁南京中山陵時，發表公開講話，也將有3場與學生的座談。

據港媒《香港01》消息，馬英九辦公室執行長蕭旭岑22日指出，馬英九預計在抵達大陸的隔天、3月28日於南京中山陵拜謁，並在現場發表公開講話。

蕭旭岑還表示，3月31日在武漢大學、4月2日在湖南大學、4月6日在復旦大學，馬英九還分別有3場與學校師生的座談。他指出，這次並未安排如同連戰當年訪陸時在大學的大型公開演講，用意在於藉由座談的形式，促進兩岸青年多加交流。而馬英九規劃造訪多處民國、抗戰景點，蕭旭岑則指出，希望台灣年輕人了解歷史不只是教科書所寫的內容，歷史意義是兩岸非常好的連結。

至於外界有聲音認為，馬英九此行被貼上「統一」的標籤。蕭旭岑個人表示，「統一」就寫在《中華民國憲法增修條文》的前言之中，「統一」不應該是禁忌話題，如果大陸主張和平統一，兩岸學生可以討論要如何統一、有何條件統一，甚至成為辯論的議題。他認為，最重要的還是跨出那一步，「一直在台灣抗中叫囂，永遠不會有解決問題的一天」。

公開資料顯示，馬英九執政期間，時任陸委會主委王郁琦2014年2月曾率陸委會訪問團赴南京中山陵謁陵，據陸委會官網消息，王郁琦謁陵後在博愛廣場發表簡短講話時表示，「國父孫中山先生創建亞洲第一個民主共和國－中華民國，已經103年了。今天能以陸委會主委身分親臨此地，向國父致敬，內心感到非常高興、也非常感動」。

而王郁琦當時的祭文是「偉哉國父，領導革命，民國肇建，青天初現。白日當空，光耀神州，年祚永續，薪傳綿延。三民主義，五權憲法，方略大綱，以民為本。寶島臺灣，一本初衷，繼志述事，紹承履踐。兩岸隔海，已逾甲子，九二共識，求同存異。正視現實，民生為念，和平發展，共創雙贏。兩岸人民，同屬中華，中山思想，共同資產。力行遺訓，為民謀福，貢獻寰宇，以進大同」。

馬英九 中華民國 香港

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