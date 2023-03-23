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拿台當籌碼 宏國疑兩面兜售邦交 預告式操作不尋常

記者歐陽良盈／台北23日電
知情人士回顧近年與宏都拉斯互動，認為對方「恐早有預謀」斷交。圖為宏國首都德古西加巴的「天下為公」廣場，台宏兩國國旗飄揚。(Getty Images)
知情人士回顧近年與宏都拉斯互動，認為對方「恐早有預謀」斷交。圖為宏國首都德古西加巴的「天下為公」廣場，台宏兩國國旗飄揚。(Getty Images)

宏都拉斯和台灣邦交關係岌岌可危，知情人士回顧近年來與宏國互動，認為對方操作反常「恐早有預謀」，且北京在背後下指導棋的身影鮮明；外交部13日收到宏國索討約25億美元的信，隔天宏國總統就在推文宣布擬與中國建交，猜測宏國恐玩兩面手法，以台灣當籌碼向中國索取更高的金額，兩面兜售建交關係。

知情人士指出，以往中南美洲邦交國和台斷交都會瞞到最後一刻，等與北京建交後直接公布，這次宏國「預告式的操作方式很不尋常」，似乎想藉由鋪陳的方式，逐步貶抑台灣、誤導輿論，合理化與台灣斷交、轉與中國建交的可能性。

知情人士坦言，台、宏關係不樂觀，恐快到「攤牌階段」，但無論時間點為何，外交部都已充分沙盤推演。知情人士表示，外交部從宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）2021年競選期間就有警覺與擔憂，不斷與卡斯楚陣營溝通，副總統賴清德參加她的就職典禮後，情況穩定，當時宏國稱與中國建立正式關係「並非當務之急」。

知情人士透露，中國和宏國接觸是在2021年宏國大選後，外交部掌握宏國向中國要求60億美元，但當時中國未積極回應。本月13日外交部收到宏國外交部長雷依納索取約25億美元信函，未待台方回覆，隔天卡斯楚就推文宣布欲轉和中國建交。

知情人士坦言，台方對卡斯楚政府感到心寒，2009年她丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）擔任宏國總統時遇政變被罷黜，當時台灣駐宏使館還提供庇護給她懷孕的大女兒，卡斯楚一家也多次表達感激，但她上任後卻「見利忘義」。

知情人士表示，卡斯楚逕自推文宣布擬轉與中國建交的消息也讓外交部相當驚訝，評估後認為背後明顯是中國在操弄。外交部曾召見宏國駐台大使兩次，台灣駐宏大使16日也向宏國溝通，但都無正面回應，出現「明顯警訊」。

宏國醞釀轉與北京建交，拜登政府派遣總統特別顧問、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）造訪宏國，1名美國國務院發言人21日以背景說明方式表示，陶德強調，雖然這是宏國的主權決定，但中華人民共和國經常在該區域大開一些至今未兌現的承諾。

國民黨立委江啟臣昨質詢，美方願意介入維持台邦交國，如果美國這麼在意中華民國對外邦交，華府為什麼不直接恢復台美邦交？外交部次長田中光說，台美建立邦交關係是終極目標。

另台灣駐新加坡代表梁國新已准退職，台任命僑委會前委員長童振源為駐新加坡代表。童振源在臉書發文，感謝蔡英文總統任命，他深感榮幸與責任重大，將全力以赴。

據悉，童振源安排外派醞釀已久。蔡政府上台後，童振源曾任行政院發言人、駐泰國代表及僑委會委員長，今年1月，童振源因內閣改組離任，隨即傳出將再度外派。至於梁國新，曾任前副總統蕭萬長核心幕僚，也曾任貿協董事長，蔡總統可能另有任用。

童振源昨表示，他常在新加坡媒體發表文章，回台教書後，也常與新加坡學者交流；他最近一次到新加坡是2016年，當是去籌辦研討會，在僑委會期間也常與當地僑民互動，期盼很快可以到新加坡工作。

新加坡 邦交 北京

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