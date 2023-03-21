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美太平洋艦隊司令：阻解放軍攻台 命令一到就馳援

中央社／綜合20日電
美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅。(取材自維基百科)
美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅。(取材自維基百科)

美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅(Adm. Samuel Paparo）表示他們會做好準備，只要協防台灣阻止解放軍入侵的命令一到，會快速部署至西太平洋地區馳援台灣。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）播出2月在關島附近登上尼米茲航艦（USS Nimitz）對帕帕羅的採訪。太平洋艦隊規模占整個美國海軍約6成，有200艘左右的艦艇、15萬官兵與文職人員。

帕帕羅表示，美國海軍目前約有300艘各式艦艇，1/3處於經常戰備與部署狀態，當下就有約100艘艦艇在全球各地執行任務。

他指出，中國人民解放軍海軍在本世紀之初只有約37艘艦艇，如今對方艦隊規模已達350艘。帕帕羅還說，自從去年8月時任眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍作戰艦艇的活動如今更靠近台灣。

節目主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）問若中國武力攻台，美國海軍將如何應對。

帕帕羅說：「這得由美國總統與國會決定，我們的職責就是做好應對準備。只要馳援台灣阻擋（解放軍）進犯的命令一到，美國海軍就會快速部署到西太平洋，馳援台灣。」

主持人問「那美國海軍準備好了嗎」，帕帕羅回答「我們準備好了，是的。但我永遠不會承認我們已準備充足」。

帕帕羅仍認為，美軍航艦是最具威力的震懾利器。航艦的艦載機聯隊每天能進行150次對地對海打擊或空中攻擊任務，這樣的頻率一天能投送900枚精準導引彈藥。

主持人指出，裴洛西訪台後解放軍高層拒接美國軍方的熱線電話，即便發生2月初中方偵察氣球闖入美國領空並遭擊落的事件亦然。

帕帕羅坦言希望解放軍能恢復接聽熱線，也承認美中軍方沒再對話會很危險，但除此之外，美軍仍會做最好的評估，依據對方公開場合談話、根據對方的行為研判意圖，讓美軍行動能有所本。

對於月前智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份非機密台海戰爭兵推顯示，解放軍若2026年犯台雖難以成功且現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也僅是慘勝，且美軍會損失包含2艘航艦在內的20多艘大型艦艇。

帕帕羅對此表示那份兵推結果的確看似合理，「更糟或更樂觀的結論其實我也都能想像，我們應清楚認知可能要付的代價」。

解放軍 裴洛西 氣球

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