新聞評論／馬英九登陸、蔡英文訪美 較勁演繹中華民國

前總統馬英九（左）將赴大陸祭祖並進行青年交流，馬出訪期間，正是蔡英文總統（右）訪美時候。（本報資料照片）

前總統馬英九 將赴大陸祭祖並進行青年交流，他將是中華民國 到台灣74年後，首位踏上大陸的前元首。此行雖未安排馬習會，但意義更為重要：從歷史與憲法的角度，馬英九將親身說法「九二共識」的建設性模糊。陸方是否能正視馬英九的特殊政治地位，給予「中華民國在台灣」應有的尊重，將是最新對台政策的試金石。

馬英九出訪期間，正是蔡總統訪美。時值民主、共和兩黨惡鬥，競相仇中大打「台灣牌」，蔡英文行程較以往過境外交更為「政治加值」。她在加州雷根圖書館演講，會晤眾院議長麥卡錫 ，在紐約獲頒獎項時，是否還有「特別來賓」尚未可知。美國挺台為蔡總統搭設國際舞台，她在鎂光燈下是彰顯「中華民國」，抑或是「台灣」，必會成為焦點。

蔡馬行程都有重要演講，他們對民主、國家認同，甚至戰爭與和平等議題的闡述，無可避免會是交鋒所在，例如蔡總統見麥卡錫時，馬前總統在武昌起義舊地回顧民國建立。馬英九和蔡英文的「中華民國」名同實殊。前後任元首，分別在大陸與美國演繹各自認同的國家；這奇景，大概僅此一回。值得深思的是，哪一個「中華民國」才能為人民帶來安全與永續。

蔡馬同時出訪不是巧合，中美交鋒，他們都是棋子。華府「以台制華」進展到干預內政如臂指使，北京衡量得失，整軍經武之外，重新張開交流對話的平台。當一方催備戰，另一方推對話，針鋒相對時，蔡英文婉拒眾院議長麥卡錫訪台，改以在美會晤，避免刺激中共升高台海緊張；馬英九堅持以「家事與青年交流」訪陸，暫不舉行馬習二會，以免激發華府加碼台灣牌挑釁大陸。這些細膩又委婉的外交鋪排，在在顯示台灣在地緣政治圍局裡身不由己，無論是親美為先，或者友中為重，都不能沒有平衡思惟。

台灣久浸於政黨惡鬥，國家認同與發展的討論已淪為選戰工具，朝野政客對馬英九登陸，多半從選戰計較得失，「大局」之大極其褊狹。從國家利益來看，馬英九登陸，若能取得有尊嚴的對話空間，對蔡政府也是重啟兩會對話的先機。若只狹隘從選舉角度一味抹紅攻訐，綠營未必得分，畢竟，多數人民希望看到兩岸和平，不願走向兵戎相見。

馬英九作為卸任元首，走進憲法的「大陸地區」，本身即為高敏政治事件，北京如何對待「馬前總統」，就是此行成敗關鍵。相對的，美國如何接待蔡總統，也將受到連動影響。兩套行程，兩強博弈，棋局裡詳看中華民國的存在感，也看台海的戰爭與和平。