馬英九訪陸 CNN稱歷史性之行 陸媒揭3個不尋常

前總統馬英九將於3月27日訪問中國大陸。（本報資料照片）

前總統馬英九 計畫27日訪問大陸赴長沙祭祖，大陸國台辦已表達歡迎之意。CNN形容是在激烈的地緣政治背景下進行的「歷史性之行」，表面看似是一次私人的出行，卻充滿歷史性的象徵意義。具大陸官方背景的「牛彈琴」微信 公眾號評論則稱，不管什麼時候，是中國人都不能忘記自己的根與魂。

本報系聯合報報導，「牛彈琴」的文章稱，相比2015年的新加坡 歷史性會晤（按，馬習會），現在的兩岸關係，不比當年的兩岸關係了。

文章稱，馬此訪有三個很不尋常之處。第一個不同尋常之處，這將是馬英九第一次到訪大陸。台灣地區的很多頭面人物，其實都來過大陸。連戰、宋楚瑜，哪怕是民進黨的陳水扁、蔡英文，當年他們沒上台前，也到訪過大陸。但偏偏馬英九從沒來過，確實是一次很遲到的訪問。

馬英九1950年7月13日出生於中國香港，祖籍湖南省衡山縣，1952年隨家人移居台灣。清明祭祖，確實，馬英九可以好好回湖南老家看看。

第二個不同尋常之處，這將是74年來台灣地區領導人卸任後第一次訪問大陸。

這顯現了馬英九勇敢的一面。在當前蕪雜的台灣輿論中，肯定有人會對馬英九各種抹黑、抹紅，但馬英九還是毅然前往，也不容易。

第三個不尋常之處，他這次要造訪的幾個城市不一般。南京，自然可以理解。不出意外的話，一身正裝的馬英九，肯定會拜謁中山陵。武漢，辛亥革命首義之地，撫今追昔，估計又會是別有一番感慨在心頭。長沙、重慶，長沙三次會戰，是抗戰中讓中國人血脈賁張的部分；重慶是抗戰時的首都，這兩個地方，馬英九估計也會有不少感觸。上海，就不用多說了，現在應該是台灣同胞最喜歡的大陸城市了吧。

文章最後指出，不管什麼時候，是中國人都不能忘記自己的根與魂啊。

另據台北中國時報報導，路透報導則指出，馬英九這趟旅程具有「里程碑」意義；美國之音也稱，「在中國加緊對台灣的軍事威脅、台海緊張局勢升溫之際，國民黨前主席、前總統馬英九這個月將前往中國大陸訪問。這是自1949年國共內戰結束、民國政府退守台灣以來，台灣前任最高領導人卸任後首次訪問中國大陸。」美國之音還引述台灣媒體報導稱，馬英九此行時機極為敏感。