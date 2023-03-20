台美利益若相左 呂秀蓮：表達意見非疑美 是主權平等

前副總統呂秀蓮將舉辦民間國是會議，第一輪將分別在北、中、南分區主辦，然後擇期召開全國國是會議。（記者林俊良／攝影）

前副總統呂秀蓮 19日舉辦北區國是會議 ，邀請專家學者座談。對於最近引發討論的「疑美論」，呂秀蓮說，她不認為「疑美論」應該是個issue（議題）。

國安會祕書長顧立雄18日出席一場講座時提到中共對台的認知及資訊操控愈演愈烈，合理預期將大規模干預台灣明年的總統大選。

呂秀蓮表示，她不清楚是誰發明「認知戰」這個名詞，沒有這名詞以前，人與人、國與國的關係本來就要存有一點點保留。她不認為「疑美論」應該是個issue，「我們很感謝美國支持，但作為民主國家，國家利益有所不同時，互相協調也可以，不要用『疑』這個負面字眼。」

呂秀蓮也說，「我們感謝美國的支持，但是有時候美國的立場跟我們的國家利益如果有相左的時候，作為主權國家，我們也應該代表國家跟人民對美國表達一點意見，這不叫疑美論，這個是主權平等、獨立。」

至於副總統賴清德 確定代表民進黨參選總統，媒體問呂秀蓮是否有建議？呂秀蓮說，「我不敢，相信賴清德有很堅強的團隊，賴清德也是目前從政經驗最完整的人，所以應該給予一定的信賴」，但她要提醒，「我們是民主國家，人民的意見更重要，我辦民間國是會議也是希望超越黨派，希望最後各黨派共同參與，來辦全國國是會議，未來國家領導人就有權限可以召開正式的國是會議。」

媒體也追問，是否贊成蔡英文總統目前以「強大國防」作為和平的後盾、談判的籌碼？呂秀蓮表示，全世界都是一樣，國家需要有實力，所以要備戰、避戰，更要謀和，三管齊下。