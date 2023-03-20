呂秀蓮籲「廢止九二共識」 藍：別把政治對話當豺狼虎豹

國民黨前副秘書長張榮恭。（本報資料照片）

前副總統呂秀蓮 19日發表「凝聚台灣新共識，廢止九二共識」演說，她表示明年選出的新總統沒必要接受32年前「沒有共識的共識」，在美國與中國大陸雙強爭霸下，和平保台是台灣最好的生路。

呂秀蓮19日舉辦北區國是會議 邀請專家學者座談，媒體詢問她是否贊成蔡英文總統目前以「強大國防」作為和平的後盾、談判的籌碼？呂秀蓮表示，全世界都是一樣，國家需要有實力，所以要備戰、避戰，更要謀和，三管齊下。

對於呂指九二共識的各自表述早已被否決，國民黨 前副秘書長張榮恭表示，如果不要九二共識，更好的方法在哪裡？要找出新的方法，終究還是得跟大陸政治對話，「政府不必把政治對話都當成豺狼虎豹來看待」。

張榮恭指出，這幾年，所有國際重要會議，都講一句話「重視台海和平穩定」，下一句是「鼓勵和平解決兩岸問題」，現在如何和平解決？51年前美國總統尼可森就要求和平解決，但大陸領導人周恩來說無法保證，「因為還得看台灣要不要」，因此和平解決是有希望的，只是如何建立？

張榮恭說，站在同屬中華民族的立場，兩岸都姓中國姓、講中國話、過中國節日，這是根本，也是兩岸人民善意的互動，在這個立場上，交流合作是對台灣安全的保證。

張榮恭說，要接觸才有對等，要見面才能展現尊嚴，這些可以推動和平，但不要把大陸的基本立場視而不見，「如果我們心裡想的是和平分裂的方向，這個和平是達不到了。」