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台英國會小組主席訪台 談雙邊關係、區域情勢

記者鄭媁╱台北19日電

外交部今天表示，台英國會小組主席史都華應蔡政府邀請，訂於3月19日至24日率團訪問台灣，成員包括副主席白若博下議員、議員艾薩拉下議員、戴思棠下議員、康福澤下議員、瑞茉莉下議員等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。此團是自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度到訪，外交部表達誠摯歡迎。

訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄，並分別接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。

訪團也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪我國文經設施。訪問團成員將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與我國行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

外交部表示，此行為史都華第二次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助台甚力，包括上年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

外交部表示，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係。

英國 國防部 蔡英文

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