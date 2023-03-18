黑白集／全力保衛台積 國防部長的最佳答案

美國前國安顧問歐布萊恩近日稱，解放軍若攻打台灣，美方將摧毀台積電 ，以免它落入中國大陸之手。藍委李貴敏就此質詢國安局副局長陳進廣，陳進廣支吾其詞；李貴敏轉而詢問國防部 長邱國正，邱國正答道，要透過軍事管道，「我當然不配合！」

美方可能在台海衝突中摧毀台積電，已不是第一次被提出來。對於這麼嚴肅的問題，國安局竟答不出話來，這是從未思考過，或是還沒想好答案？難怪，李貴敏罵國安局「荒唐到極點」，好像沒國安似的。相對的，李貴敏很滿意邱國正「不配合」的答案，認為這才像個國防的立場。

進一步看，「不配合」其實不是邱國正的最佳答案。他應該說，「我們會全力保衛台積電」才對。台積電是民間生產設施，晶片 則是用於和平用途，它既非軍工廠也非彈藥庫，無論如何，不應成為戰爭中轟炸或破壞的目標。尤其，台積電是台灣的護國神山，豈容他人隨便搶奪或破壞？一旦發生戰事，國軍當然必須竭力保護台積電。

然而，當兩岸衝突的劇本越寫越多，不只國安局昏了頭，連三軍統帥恐怕也束手無策，不知事態將如何發展。因此，美方連「摧毀台積電」之語都能隨便亂放，而蔡政府上下卻不知道標準答案為何。邱國正拒絕配合美方摧毀台積電，但萬一這是總統下令呢？（轉載自聯合報）