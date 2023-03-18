我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

巴拉圭是下一個未爆彈？吳釗燮：外交穩固

台灣新聞組／台北18日電
行政院長陳建仁（右）與外交部長吳釗燮（左）在立法院備詢，外交部長吳釗燮表示台灣與巴拉圭外交穩固。（記者蘇健忠／攝影）
行政院長陳建仁（右）與外交部長吳釗燮（左）在立法院備詢，外交部長吳釗燮表示台灣與巴拉圭外交穩固。（記者蘇健忠／攝影）

路透（Reuters）最近報導中提醒，除了宏都拉斯之外，台灣還得提防下個未爆彈：巴拉圭，因為當地即將在4月舉行總統大選，反對黨候選人阿列格雷（Efrain Alegre）已經揚言，如他勝出、將與北京開展新的外交關係；而代表執政黨紅的候選人潘尼亞（Santiago Pena）雖說勝選將不影響與台的邦交關係，但他在爭取提名時，也曾提出與大陸建交的意見。

外交部長吳釗燮回應，台灣與巴拉圭外交穩固。吳釗燮指出，巴拉圭會有一場選舉，台灣也在密切觀察當中；除了外交之外，台灣和巴拉圭、其他邦交國將在外交層面、政治層面，甚至是經貿層面，持續再加強。

此外，宏都拉斯醞釀與中華民國斷交，轉與北京建交，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日接受法新社訪問表示，各國必須自己做出外交決定，美國讓他們自己做決定；他重申美國的「一個中國」政策沒有改變，遵守台灣關係法，也提到台灣對全球事務有諸多貢獻之處。

人在非洲訪問的布林肯被問到，北京挖台灣牆腳對於美國的意義。布林肯表示，美國歷經多年與多屆政府，都支持台灣人民，也遵守台灣關係法。他說，能參與全球事務符合人民的利益，台灣也有諸多可貢獻之處；「當然，各國必須自己決定是否且如何從中獲益。」

另據台北中國時報報導，巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，雖然代表執政黨紅黨（Colorado Party）的候選人潘尼亞（Santiago Pena）說勝選將不影響與台的邦交關係，但他在爭取提名時，也曾提出與大陸建交的意見，不過隨後又改口；而阿列格雷1月時曾表示，若勝選將與台灣斷交、跟大陸開展關係；雖然目前民調居次的阿列格雷近日收回這樣的說法，改口稱若要繼續支持台灣，就要得到更多承諾。阿列格雷的態度，就是將視與台灣協商的結果，所以仍然不能排除其當選後跟台灣斷交的可能性。

除此之外，在經濟上，巴拉圭的某些產業也更傾向與大陸建交。「外交家」（The Diplomat）刊出巴拉圭外交政策專家艾杜凡（Julieta Heduvan）指出，巴拉圭農村協會、肉品商會等，都敦促該國政府與大陸談判相關商品進入大陸的可能性。

另外，巴拉圭是南方共同市場（Mercosur）的四國集團中，唯一與台灣建交的成員國，這也成為該組織和大陸協商新貿易協定的阻礙之一。

北京 布林肯 邦交

上一則

選策會爭議 朱侯再通話：另設提名委員會

下一則

電價平均4月起漲11% 工業衝擊最大 學者：恐推升物價

延伸閱讀

台外交部邀友邦駐台使節代表春宴 宏國大使缺席

台外交部邀友邦駐台使節代表春宴 宏國大使缺席
宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決

宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決
宏都拉斯欲轉向中國 布林肯：台灣可為世界貢獻良多

宏都拉斯欲轉向中國 布林肯：台灣可為世界貢獻良多
蔡正元揭：宏都拉斯和北京建交有4好處

蔡正元揭：宏都拉斯和北京建交有4好處

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
對於金門上兵泳渡中國案，陸委會回應指出，請社會各界靜待查證結果。（圖／聯合報系資料照片）

「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

2023-03-10 12:47
民俗專家提醒清明節掃墓禁忌。 圖／本報系資料照

清明提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

2023-03-12 14:25

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5