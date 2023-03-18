巴拉圭是下一個未爆彈？吳釗燮：外交穩固

行政院長陳建仁（右）與外交部長吳釗燮（左）在立法院備詢，外交部長吳釗燮表示台灣與巴拉圭外交穩固。（記者蘇健忠／攝影）

路透（Reuters）最近報導中提醒，除了宏都拉斯之外，台灣還得提防下個未爆彈：巴拉圭，因為當地即將在4月舉行總統大選，反對黨候選人阿列格雷（Efrain Alegre）已經揚言，如他勝出、將與北京 開展新的外交關係；而代表執政黨紅的候選人潘尼亞（Santiago Pena）雖說勝選將不影響與台的邦交 關係，但他在爭取提名時，也曾提出與大陸建交的意見。

外交部長吳釗燮回應，台灣與巴拉圭外交穩固。吳釗燮指出，巴拉圭會有一場選舉，台灣也在密切觀察當中；除了外交之外，台灣和巴拉圭、其他邦交國將在外交層面、政治層面，甚至是經貿層面，持續再加強。

此外，宏都拉斯醞釀與中華民國斷交，轉與北京建交，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）17日接受法新社訪問表示，各國必須自己做出外交決定，美國讓他們自己做決定；他重申美國的「一個中國」政策沒有改變，遵守台灣關係法，也提到台灣對全球事務有諸多貢獻之處。

人在非洲訪問的布林肯被問到，北京挖台灣牆腳對於美國的意義。布林肯表示，美國歷經多年與多屆政府，都支持台灣人民，也遵守台灣關係法。他說，能參與全球事務符合人民的利益，台灣也有諸多可貢獻之處；「當然，各國必須自己決定是否且如何從中獲益。」

另據台北中國時報報導，巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，雖然代表執政黨紅黨（Colorado Party）的候選人潘尼亞（Santiago Pena）說勝選將不影響與台的邦交關係，但他在爭取提名時，也曾提出與大陸建交的意見，不過隨後又改口；而阿列格雷1月時曾表示，若勝選將與台灣斷交、跟大陸開展關係；雖然目前民調居次的阿列格雷近日收回這樣的說法，改口稱若要繼續支持台灣，就要得到更多承諾。阿列格雷的態度，就是將視與台灣協商的結果，所以仍然不能排除其當選後跟台灣斷交的可能性。

除此之外，在經濟上，巴拉圭的某些產業也更傾向與大陸建交。「外交家」（The Diplomat）刊出巴拉圭外交政策專家艾杜凡（Julieta Heduvan）指出，巴拉圭農村協會、肉品商會等，都敦促該國政府與大陸談判相關商品進入大陸的可能性。

另外，巴拉圭是南方共同市場（Mercosur）的四國集團中，唯一與台灣建交的成員國，這也成為該組織和大陸協商新貿易協定的阻礙之一。