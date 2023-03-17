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助台穩邦交？ 美國總統特別顧問將訪宏都拉斯

記者張文馨／華盛頓報導
宏都拉斯醞釀和台北斷交，與北京建交。圖為宏都拉斯共和國國旗（中）。(記者林伯東／攝影)
宏都拉斯醞釀和台北斷交，與北京建交。圖為宏都拉斯共和國國旗（中）。(記者林伯東／攝影)

宏都拉斯醞釀外交轉向，和台北斷交並與北京建交，值此敏感時刻，美國國務院宣布，前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd），將以總統特別顧問身分訪問宏都拉斯。

陶德於前年4月以總統特使身分，率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）組成非官方代表團，搭專機訪問台北，會晤蔡英文總統等政府官員。

國務院16日宣布，陶德將於17日至21日訪問巴拿馬和宏都拉斯，並在宏都拉斯會晤宏國官員與私部門代表，推動美國在西半球追求包容性經濟成長、民主、人權和法治的承諾。

記者詢問國務院，陶德此時以總統特別顧問出訪宏都拉斯，是否意在努力穩住台宏邦交，以及陶德會不會與宏國官員討論台灣議題。

一名國務院發言人答覆，不評論外交對話，目前也沒有要進一步說明之處。

美國總統拜登上任不到3個月，以紀念「台灣關係法」42周年為名，派陶德率團訪問台北，同時，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）也訪問上海，被視為對是拜登政府對中政策上的審慎考量。

白宮官員當時對陶德此行表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

陶德 國務院 拜登

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