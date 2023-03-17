美箝制陸半導體 張忠謀支持

31--台積電創辦人張忠謀(右)與「晶片戰爭」作者克里斯‧米勒16日針對半導體產業展開對話。(記者潘俊宏／攝影)

台積電 創辦人張忠謀昨天說，未來五年，他認同半導體供應鏈 將走向中國及非中國製造兩極化，但會讓晶片 成本升高，晶片無所不在的發展趨勢也會放緩。此外，他首度表態支持美國透過產業政策，讓中國發展半導體腳步緩慢下來，「我沒意見，甚至很同意這樣的政策方向」。

然而，針對不只一位美國政府官員強調台灣的戰爭危險，不將台灣列為「友岸外包」的盟國名單，要求台灣半導體產業到高成本地方設廠，張忠謀也不以為然。他指出，美國政府希望更大規模提升半導體產業的全球市占率，這對晶片產業沒有幫助，因為這會使成本上升，讓晶片成長速度停止或趨緩。

張忠謀昨天與「晶片戰爭」作者克里斯‧米勒舉行對談，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家和全台半導體供應鏈負責人及高階主管都親自與會，副總統賴清德也到場致詞。

張忠謀則問米勒，在沒有戰爭前提下，半導體供應鏈在未來五年會有什麼變化？米勒說，全球半導體供應鏈將走向中國及非中國兩個體系且會兩極化，未來集中化會逐漸降低，預期未來各國製造的市占率將有調整。

張忠謀回應，這是他想提出異議之處，主因製造集中某些國家是因有競爭優勢，如美國優勢是設計，而台灣、南韓與日本的優勢則在製造，最重要的是人和工作文化，晶片業生產24小時機台不能停，否則成本很高。

但張忠謀也說，他同意米勒的供應鏈趨勢兩極化的說法，美國開始推出相關產業政策，目的就是要讓中國發展半導體速度緩慢下來，「我對此沒意見，甚至可以說支持這樣的方向」。他說，他看過中方最先進的晶片在製造遇到困難，卻是台積電五、六年前就可輕易製造出來的，推斷中國半導體製造技術落後台灣約五到六年。

對於美國多位官員，甚至商務部長雷蒙多都提到「台灣是最危險的地方，美國不能全都仰賴台灣」，張忠謀認為這會是台灣的困境。親近張忠謀人士透露，張是要藉此向政府釋放，美國決策官員心態已表露無遺，美方決策官員認為現在台海關係緊張，台灣處境危險，才想把重要的晶片製造拉回美國，所以未將台灣列入友岸外包盟國，台灣不要相信美國在台海發生危機會伸出援手救台灣。