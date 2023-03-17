帶48退將赴陸13次 羅志明、夏復翔涉共諜起訴

前立委羅志明（右）、退役少將夏復翔，被高雄地檢署依違反國安法起訴。(本報資料照片)

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌多次邀請退將赴陸，還讓退將在陸方準備「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條上簽字，檢方根據兩人查扣的手機，發現餐敘都有中共 統戰部官員或解放軍 退將在場，等於讓陸方情治人員得以接觸台退役將領，認定羅、夏兩人助陸方發展組織，昨偵結依違反國家安全法等罪起訴兩人。

近日台灣多個退伍軍人社團號召黃埔校友赴大陸參加建校99周年活動，因有「統戰」疑慮引發爭議。羅志明、夏復翔助陸發展組織案，大陸就是以「黃埔同學會」名義招待三軍退役將領赴陸，雖以參加抗戰紀念活動為名，但餐敘都有陸方統戰人員在場。

國民黨 立委吳斯懷昨反問：「有什麼好怕的？」退輔會主委馮世寬昨天表示，自己去過大陸多次，也沒被統戰，但在這時機，還是要謹言慎行、共體時艱。馮世寬強調，他當過情報次長，去過大陸多次，也沒人半夜找他或套他消息，但現在這個時機，「大家該聽國防部的」。

檢調查出，羅、夏兩人共引介退將赴陸13次，有48名三軍退將赴陸接受招待，官階最大為中將，總統府前第二局中將副局長也在招待名單中，但因缺乏遭陸方吸收證據，多列為證人，原被列為被告的前海軍艦隊部司令徐忠國，因罪證不足處分不起訴。羅志明、夏復翔坦承邀請退將赴陸，但否認為大陸宣傳統戰。

總統府發言人林聿禪昨天表示，自1996年3月後至今，總統府內並無軍職人員於第二局擔任相關職務，總統府也並未收到檢調單位對此案諮詢。但未說明1996年前是否有軍職任第二局長。

羅志明曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔則為海軍少將退伍，曾任國民黨黃復興黨部副主委，兩人因高爾夫球結緣。羅認識陸方「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長），也因業務關係，結識廣東太普樂生技公司董事長李鷹（父親為解放軍空軍退伍）。

2013年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅志明引薦夏復翔與李鷹認識，李後來以邀請夏復翔赴陸打球等理由，請夏邀請台灣退役將領赴陸。

每次退役將領赴陸前，羅志明、夏復翔等人都會先提供軍種、階級等背景資料，大陸出席官員也藉餐敘、球會等場合，宣揚和平統一等思想。