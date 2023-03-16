台灣宏都拉斯邦交生變 陸報復蔡訪美？國安局：不排除

台灣與宏都拉斯邦交生變，外交部大廳15日仍陳列宏都拉斯國旗（右），並吸引大批媒體前往採訪。 （記者侯永全／攝影）

宏都拉斯外交生變，總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日在推特發文，聲稱已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。國民黨立委陳以信昨質詢，此事是否與蔡總統4月將出訪美國有關。國安局副局長陳進廣表示，不能排除可能性。多位學者認為，消息在蔡英文總統訪美前、賴清德 宣布代表民進黨參選總統後，「警告意味濃厚」。

立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部 長邱國正、國家安全局、陸委會等單位報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」。針對傳出台灣跟宏都拉斯邦交 可能生變，陳以信表示，副總統賴清德去年才去宏都拉斯參與卡斯楚的總統就職典禮，不到一年就傳出轉向大陸，若台宏關係生變，雙方是否有軍事合作項目？邱國正回應，宏都拉斯有學生在台灣軍校就讀，而台灣有武官派駐在當地。

台灣與宏都拉斯邦交拉警報，陳以信詢問，是否中國大陸要報復蔡總統4月過境美國的舉動？邱國正表示，軍事外交也是國家外交一環，國防部都配合支持，中國大陸舉措為何，他沒有深入研判，不排除這個可能，要料敵從寬。

國安局副局長陳進廣說，中國大陸拉攏台灣邦交國沒中斷過，國安局會照標準進行預警，官員都有掌握，並將情資提供相關單位。陳以信問，如果宏都拉斯與台斷交，是否還會有下一個邦交國斷交？陳進廣低調僅稱「尊重權責機關」，國安局會提供情資。

中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，宏國2021年就有所搖擺，這次比較「正式化」，時間點也「選得很特別」，不排除中國大陸刻意在此時給予警訊，消息在這個時間點傳出，「不能完全說是巧合」。

廖達琪指出，賴清德過去是比較清楚的台獨路線，中國警示意味是存在的、感覺上是比較「針對性」，警告意味濃厚。她表示，卡斯楚較偏左派，與中國政治立場較接近，在此時對台示警，「對美國來說也是比較尷尬的局面，因為畢竟直搗它的後門」。

政大國關中心研究員嚴震生表示，卡斯楚在競選期間就表態欲與中國建交，台灣花了一些努力，美國也有一些壓力，所以拖到現在；此時傳出這個消息，應與蔡總統訪美過境中美洲有關，國際情勢微妙，宏國未說馬上斷交，只是說正在研究與討論階段，是否會在蔡英文總統訪美期間宣布斷交、讓蔡在國外演講因而失焦，值得關注。