我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

台灣宏都拉斯邦交生變 陸報復蔡訪美？國安局：不排除

記者林縉明、歐陽良盈／台北16日電
台灣與宏都拉斯邦交生變，外交部大廳15日仍陳列宏都拉斯國旗（右），並吸引大批媒體前往採訪。 （記者侯永全／攝影）
台灣與宏都拉斯邦交生變，外交部大廳15日仍陳列宏都拉斯國旗（右），並吸引大批媒體前往採訪。 （記者侯永全／攝影）

宏都拉斯外交生變，總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日在推特發文，聲稱已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。國民黨立委陳以信昨質詢，此事是否與蔡總統4月將出訪美國有關。國安局副局長陳進廣表示，不能排除可能性。多位學者認為，消息在蔡英文總統訪美前、賴清德宣布代表民進黨參選總統後，「警告意味濃厚」。

立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部長邱國正、國家安全局、陸委會等單位報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」。針對傳出台灣跟宏都拉斯邦交可能生變，陳以信表示，副總統賴清德去年才去宏都拉斯參與卡斯楚的總統就職典禮，不到一年就傳出轉向大陸，若台宏關係生變，雙方是否有軍事合作項目？邱國正回應，宏都拉斯有學生在台灣軍校就讀，而台灣有武官派駐在當地。

台灣與宏都拉斯邦交拉警報，陳以信詢問，是否中國大陸要報復蔡總統4月過境美國的舉動？邱國正表示，軍事外交也是國家外交一環，國防部都配合支持，中國大陸舉措為何，他沒有深入研判，不排除這個可能，要料敵從寬。

國安局副局長陳進廣說，中國大陸拉攏台灣邦交國沒中斷過，國安局會照標準進行預警，官員都有掌握，並將情資提供相關單位。陳以信問，如果宏都拉斯與台斷交，是否還會有下一個邦交國斷交？陳進廣低調僅稱「尊重權責機關」，國安局會提供情資。

中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，宏國2021年就有所搖擺，這次比較「正式化」，時間點也「選得很特別」，不排除中國大陸刻意在此時給予警訊，消息在這個時間點傳出，「不能完全說是巧合」。

廖達琪指出，賴清德過去是比較清楚的台獨路線，中國警示意味是存在的、感覺上是比較「針對性」，警告意味濃厚。她表示，卡斯楚較偏左派，與中國政治立場較接近，在此時對台示警，「對美國來說也是比較尷尬的局面，因為畢竟直搗它的後門」。

政大國關中心研究員嚴震生表示，卡斯楚在競選期間就表態欲與中國建交，台灣花了一些努力，美國也有一些壓力，所以拖到現在；此時傳出這個消息，應與蔡總統訪美過境中美洲有關，國際情勢微妙，宏國未說馬上斷交，只是說正在研究與討論階段，是否會在蔡英文總統訪美期間宣布斷交、讓蔡在國外演講因而失焦，值得關注。

邦交 賴清德 國防部

上一則

蔡英文出訪跳過宏都拉斯 藍委：早知兩國邦交亮紅燈

延伸閱讀

宏國欲與中建交 台4周前已知？外交部否認

宏國欲與中建交 台4周前已知？外交部否認
維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交
台友邦減一？ 宏都拉斯總統指示：與陸建交

台友邦減一？ 宏都拉斯總統指示：與陸建交
黑白集／石斑、鳳梨、逃兵…政府備戰虛有其表

黑白集／石斑、鳳梨、逃兵…政府備戰虛有其表

熱門新聞

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半