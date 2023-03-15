黑白集／石斑、鳳梨、逃兵…政府備戰虛有其表

行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）在立法院說明金門二膽島陳姓上兵失聯案 。(記者曾學仁／攝影)

二膽上兵失聯，3天後，陸委會主委邱太三「證實」人在廈門。前線傳出逃兵投敵，國防部 長邱國正稱依法處理通緝 令。倘若人未能返台，金防部和檢調要如何確認叛逃，乃至發布通緝，仍莫衷一是。行政院長陳建仁透露，他們希望我們能把士兵接回來；不過邱太三說，接回的時間仍要看陸方作業，最長可達6個月。

兩岸對話中斷多時，遭殃多為小百姓，蔡政府只剩風涼話。鳳梨、石斑及食品酒類遭大陸海關禁止輸入，官員無法與大陸溝通解決，便推說陸方養套殺或歧視台灣業者。前線士兵失聯事件，政府也無法即時應處，讓虛有其表的備戰原形畢露。

逃兵泳渡對岸，蔡政府完全只能被動看陸方的處理，這回更不敢再抱怨中共 。如果沒有大陸配合，叛逃事件很難大事化小，國安團隊若比照林毅夫以「失蹤」處理，有如掩耳盜鈴，因為陸委會已「證實」逃兵下落。但一旦發布通緝，還不知由誰扛責，才能化解政治風暴。

綠營利用石斑和鳳梨酥大賣芒果乾，享受執政；農漁民及食品業者出口障礙，最後仍靠陸方協助解決。失聯的士兵，也要靠陸方協調善了；兩岸關係漸緩，中共應不願影響台灣選舉。但應該思考的是，美國帶頭抗中，尚且勉力維持美中對話，以備不時之需；蔡政府豈能自絕後路？(轉載自聯合報)