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立委高金素梅批對美言聽計從 陳建仁嗆疑美

記者程遠述／台北15日電
立委高金素梅今質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」(記者曾學仁／攝影)
立委高金素梅今質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」(記者曾學仁／攝影)

無黨籍立委高金素梅昨質詢行政院長陳建仁時，質疑美國通過的「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員到台灣政府「工作（Work）」，違反中華民國「公務人員任用法」不得有非本國公民任職等規定，更損及國家主權。陳建仁答詢時則強調，此計畫「work」解釋和公務員不同，學人計畫是「互相交流」。

立法院會14日持續進行施政總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時質疑美國對台學人計畫法...
立法院會14日持續進行施政總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時質疑美國對台學人計畫法案，恐走上日本、烏克蘭後塵，批評民進黨政府對美國國防授權法照單全收。(中央社)

高金素梅也質疑，「我們為什麼要聽美國的話？」我們更需要的不是備戰，而是和平，應向對岸延續釋出善意；她也要求中華民國的行政院長和官員「挺起你們的腰桿、擺脫美國的操縱」。

高金素梅一邊問，陳建仁一邊回答，並拉大音量說：「中國對台灣不斷文攻武嚇，是好的交流嗎？是健康、永續的嗎？」「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論啦，大家不會相信的」。

美國去年通過「國防授權法案」，其中包括「台灣學人法案」。高金素梅質詢，美國法條寫明赴台的美國研究人員第一年學習語言，第二年在台灣治理當局的國會辦公室或部會等工作（shall work in），但根據中華民國公務人員任用法，外籍人士不得出任公職，為何效忠美國的聯邦官員要到中華民國的立法、行政部門工作，外交部長還說熱烈歡迎？

陳建仁答詢時未直接回應同意與否，但表示，此計畫「work」的解釋和公務員不同，學人計畫的work就是「互相交流」。

對高金素梅質疑台積電在美設廠、美將儲放彈藥在台等是否都聽從美國，陳建仁表示，設廠是台積電自己決定，台灣有自己的和平策略，「這都是我們需要」、「妳（指高金素梅）講了半天，也不過就是疑美論的想法而已。」

針對親美，立委高金素梅質疑我們為什麼要接受美國的擺布？一直聽美國的話，要求陳建仁...
針對親美，立委高金素梅質疑我們為什麼要接受美國的擺布？一直聽美國的話，要求陳建仁院長及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（右二）怒氣回應表示「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的」。記者曾學仁／攝影

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