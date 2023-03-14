邱太三：收到陸方告知失聯二膽兵在大陸

陸委會主委邱太三。(記者黃義書／攝影)

金門二膽島陳姓上兵日前失聯，引起高度關注。陸委會主委邱太三昨在立法院證實，3月10日晚間確認陳姓上兵在中國大陸廈門；兩岸情勢複雜、曖昧，仍有既有通報溝通處理機制在運作。至於陳姓上兵是怎樣的情況到大陸？動機為何？他表示，這些必須要有定性上的認定，陸方有其調查機制去處理，台方相關單位也在持續了解中。

邱太三昨在立法院內政委員會表示，3月10日晚確認失聯金門陳姓上兵在中國大陸，對岸有告知，並稱大陸方面應也正在調查中，「我想他們會在調查、了解之後，就對外來公布」。至於台方是否會依《金門協議》營救陳，邱太三直言，現在是依《兩岸共打協議》取代執行；據了解，海基會12日特別加班發函聯繫對岸，但尚未收到回覆。

立委陳玉珍說，家屬希望到大陸探視，她會設法協助，但溝通需要兩岸智慧，還是希望整個事件能正式明朗。

依陸海空軍刑法規定，不假離營六天將發布逃兵通緝 ，但如果遭俘獲又是另外一回事。福建金門地檢署主任檢察官 劉建志說，目前還沒有收到移送資料，就法律程序來說，將由金門憲兵隊蒐集證據，依照違反陸海空軍刑法移送地檢署，啟動逃兵有關刑事程序，移送檢方由司法單位接手，偵查、發布通緝及續審判等都有可能。

陸軍司令部僅表示，目前一定要等人回來才能認定動機，所以未直接認定為逃兵，就軍方處理流程來說，離營滿四小時發布離營通報；離營六天轉交金門憲兵隊偵辦。

有立委質疑兩岸溝通管道不順暢，恐將使類似陳姓上兵等事件未能獲得有效率處理，邱太三回應，雖然兩岸情勢複雜，但若真的沒有訊息通報或處理機制，「根本就不用往來了」；縱使有競爭對抗，兩岸在經貿、金融監理、共同打擊犯罪，甚至旅遊發生意外時，都有建立基本的機制管道，相關單位都會積極協處。

對於有退役軍人社團號召，赴陸旅遊並參加「黃埔建軍九九周年活動」，邱太三昨呼籲，這些人如果真的要到大陸去，「不要做出讓國人非常傷心或憤怒的事情」，他並指出，黃埔軍校的中心是在台灣鳳山的陸軍官校，陸方對台統戰，大家都看在眼裡。