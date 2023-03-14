我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

邱太三：收到陸方告知失聯二膽兵在大陸

記者陳政錄、李成蔭／台北14日電
陸委會主委邱太三。(記者黃義書／攝影)
陸委會主委邱太三。(記者黃義書／攝影)

金門二膽島陳姓上兵日前失聯，引起高度關注。陸委會主委邱太三昨在立法院證實，3月10日晚間確認陳姓上兵在中國大陸廈門；兩岸情勢複雜、曖昧，仍有既有通報溝通處理機制在運作。至於陳姓上兵是怎樣的情況到大陸？動機為何？他表示，這些必須要有定性上的認定，陸方有其調查機制去處理，台方相關單位也在持續了解中。

邱太三昨在立法院內政委員會表示，3月10日晚確認失聯金門陳姓上兵在中國大陸，對岸有告知，並稱大陸方面應也正在調查中，「我想他們會在調查、了解之後，就對外來公布」。至於台方是否會依《金門協議》營救陳，邱太三直言，現在是依《兩岸共打協議》取代執行；據了解，海基會12日特別加班發函聯繫對岸，但尚未收到回覆。

立委陳玉珍說，家屬希望到大陸探視，她會設法協助，但溝通需要兩岸智慧，還是希望整個事件能正式明朗。

依陸海空軍刑法規定，不假離營六天將發布逃兵通緝，但如果遭俘獲又是另外一回事。福建金門地檢署主任檢察官劉建志說，目前還沒有收到移送資料，就法律程序來說，將由金門憲兵隊蒐集證據，依照違反陸海空軍刑法移送地檢署，啟動逃兵有關刑事程序，移送檢方由司法單位接手，偵查、發布通緝及續審判等都有可能。

陸軍司令部僅表示，目前一定要等人回來才能認定動機，所以未直接認定為逃兵，就軍方處理流程來說，離營滿四小時發布離營通報；離營六天轉交金門憲兵隊偵辦。

有立委質疑兩岸溝通管道不順暢，恐將使類似陳姓上兵等事件未能獲得有效率處理，邱太三回應，雖然兩岸情勢複雜，但若真的沒有訊息通報或處理機制，「根本就不用往來了」；縱使有競爭對抗，兩岸在經貿、金融監理、共同打擊犯罪，甚至旅遊發生意外時，都有建立基本的機制管道，相關單位都會積極協處。

對於有退役軍人社團號召，赴陸旅遊並參加「黃埔建軍九九周年活動」，邱太三昨呼籲，這些人如果真的要到大陸去，「不要做出讓國人非常傷心或憤怒的事情」，他並指出，黃埔軍校的中心是在台灣鳳山的陸軍官校，陸方對台統戰，大家都看在眼裡。

通緝 檢察官

上一則

核2二號機除役 經長稱供電無虞 學者質疑

下一則

柬埔寨總理洪森自曝 收到台灣詐騙簡訊

延伸閱讀

邱太三：縱使競爭對抗 兩岸仍有溝通機制

邱太三：縱使競爭對抗 兩岸仍有溝通機制
李強：兩岸一家人 台胞台企融得進

李強：兩岸一家人 台胞台企融得進
二膽失聯兵將被判逃兵？ 金門檢察官曝可能後果

二膽失聯兵將被判逃兵？ 金門檢察官曝可能後果
金門失聯兵在大陸 3/15未歸營將通緝

金門失聯兵在大陸 3/15未歸營將通緝

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴