金門失聯兵在大陸 3/15未歸營將通緝

陸委會主委邱太三13日出席立法院內政委員會會議證實，金門失聯兵「人現在確定在大陸」。(記者陳政錄／攝影)

金門二膽島陳姓上兵9日離營失聯，軍方已於10日發布離營通報，若這兩天未返回，將於15日發布逃亡通告，並知會金門地檢署發布通緝令。外傳陳兵為大陸海警救起，但據透露，海巡署透過機制與陸方聯絡，截至目前，軍方未收到任何有關陳兵，或是將陳兵送返的訊息。

本報系聯合報報導，陸委會主委邱太三13日證實，「人現在確定在大陸」，但對於兩岸是何時、透過何種機制聯繫，他僅說「我們有很多的管道跟機制」，是否涉及逃兵、何時回台，則要由國防部 、法務部等相關單位做後續的處理和了解。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興昨臉書貼文評論表示，陳兵傳遭大陸海警尋獲至少三天，但北京 迄今卻未發表聲明，這意味著北京還在審訊了解狀況，評估如何才能最有效利用這個天上掉下的「小餡餅」或「燙手山芋」，來跟台北博弈。

梅復興表示，北京目前不僅國際關係受挫，兩岸關係也緊張，蔡政府顯然也看準這點，日前同意恢復兩岸多處航點等。他認為，二膽島「跑兵事件」正好提供一個及時的潛在突破口，讓雙方可以、也必須進行洽商。

國民黨 立委陳玉珍昨轉述家屬說法，強調陳姓士兵大概欠銀行30萬台幣(約1萬美元)，並沒有巨額負債，且債務已與銀行協商，也沒感情糾紛問題，她已再三確認「陳兵在大陸」的消息無誤。

民進黨立委王定宇表示，要依金門協議、國際慣例或人道考量，北京應該把陳姓上兵交還給台灣。陳玉珍認為，現在就是執政黨沒有管道，王定宇應趕快督促政府處理。

台北中國時報報導，依軍中規定，士官兵離營失聯，滿24小時要發布離營通報，如滿6日仍未歸，第7日即發布逃亡通報，金門地檢署據此發布通緝令。軍方官員說，二膽陳姓上兵係9日早點名時未到失聯，因此，發布逃亡通報時間為15日清晨。國防部長邱國正10日在立院曾請外界不宜直接稱陳為逃兵，即因依規定需離營滿6日才會發逃亡通報。

聯合報評論指出，金門士兵失蹤，台方無法主動查察行蹤，只能靠國民黨立委陳玉珍以個人管道非正式掌握其下落，國防部、海巡署等至今低調以對，面對外界關切答非所問。蔡政府長期以仇中為基調操弄兩岸關係，放任兩岸溝通管道荒蕪，此時軟肋畢現，被迫只能被動接招。