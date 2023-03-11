失聯金門兵傳游到陸被救起 軍紀頻出問題 藍委：蔡英文要負責

金門士兵失聯，國防部長邱國正：先別冠上「逃兵」一詞。(記者歐陽良盈／攝影)

國軍槍枝管制接連出包、金門二膽島陳姓上兵昨傳出身穿救生衣試圖游到中國大陸，被大陸海警救起。國民黨 金門選區的立委陳玉珍表示，據她了解，該員是有感情因素問題，研判應是逃兵、不是投共，國軍應加強心輔作為。

金防部連日搜尋陳姓上兵未果，媒體報導陳穿救生衣游到大陸獲救，據悉，軍方救生衣並沒有短少，軍方研判陳姓上兵若單靠游泳，不太可能游過去。

陳姓士兵父親表示，目前一切都還在求證中，一切以軍方的消息為主；外傳兒子欠下巨款，他否認傳聞，強調「嘴巴長在別人嘴上」，他看到部隊官兵很努力頂著高溫找人，長官們都忙破頭，一切他都看在眼裡，覺得很不捨。

陳玉珍表示，據了解，這位在二膽失蹤的陳姓士兵，應該是穿著救生衣，昨天下午漂流到三膽島附近的海域上，被巡邏經過的大陸海警救起，現在人在廈門，後續需要兩岸溝通協助的地方，她會再努力，讓這名士兵可以平安回來。

陳玉珍說，該士兵有一些情感狀況，她聽到的狀況來看，應該是較單純的逃兵，而非投共，「否則也不會游到被救起來」，但確實的原因、事發經過及是否就是逃兵，必須找到當事人詢問後才能確定。

福建省台辦表示，大陸的海警確實有在海上救到一名男子，但一救起就立刻送醫，目前還無法確認身分，所以無法確認是否是這位陳姓上兵，要等到男子身體狀況恢復，才有辦法詢問釐清。

國民黨立委江啟臣 表示，國軍不斷有事，顯然內部管理問題大，牽涉軍紀甚至前線狀況，代表需要徹底檢討，他認為已超過國防部 長層級，蔡英文總統應該出面負責，提出改進辦法。

江啟臣表示，如果金門失聯兵在對岸的訊息屬實，那是嚴重問題，且國防部近來包括掉槍、馬祖兵無肉吃等，一連串問題都是內部及軍紀相關，甚至馬祖、金門都是前線，必須重視。

國防部長邱國正昨受訪表示，專案小組正在調查，對於最近發生的紛紛擾擾帶給國人這麼大的不安，覺得抱歉，國軍的確要徹底檢討改進。

邱國正說，還沒有認定，請外界先別冠上「逃兵」一詞，要把人找到、確認，經過查證，這樣才有公信力，不能直接說是逃兵。