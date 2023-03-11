我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

失聯金門兵傳游到陸被救起 軍紀頻出問題 藍委：蔡英文要負責

台灣新聞組／台北11日電
金門士兵失聯，國防部長邱國正：先別冠上「逃兵」一詞。(記者歐陽良盈／攝影)
金門士兵失聯，國防部長邱國正：先別冠上「逃兵」一詞。(記者歐陽良盈／攝影)

國軍槍枝管制接連出包、金門二膽島陳姓上兵昨傳出身穿救生衣試圖游到中國大陸，被大陸海警救起。國民黨金門選區的立委陳玉珍表示，據她了解，該員是有感情因素問題，研判應是逃兵、不是投共，國軍應加強心輔作為。

金防部連日搜尋陳姓上兵未果，媒體報導陳穿救生衣游到大陸獲救，據悉，軍方救生衣並沒有短少，軍方研判陳姓上兵若單靠游泳，不太可能游過去。

陳姓士兵父親表示，目前一切都還在求證中，一切以軍方的消息為主；外傳兒子欠下巨款，他否認傳聞，強調「嘴巴長在別人嘴上」，他看到部隊官兵很努力頂著高溫找人，長官們都忙破頭，一切他都看在眼裡，覺得很不捨。

陳玉珍表示，據了解，這位在二膽失蹤的陳姓士兵，應該是穿著救生衣，昨天下午漂流到三膽島附近的海域上，被巡邏經過的大陸海警救起，現在人在廈門，後續需要兩岸溝通協助的地方，她會再努力，讓這名士兵可以平安回來。

陳玉珍說，該士兵有一些情感狀況，她聽到的狀況來看，應該是較單純的逃兵，而非投共，「否則也不會游到被救起來」，但確實的原因、事發經過及是否就是逃兵，必須找到當事人詢問後才能確定。

福建省台辦表示，大陸的海警確實有在海上救到一名男子，但一救起就立刻送醫，目前還無法確認身分，所以無法確認是否是這位陳姓上兵，要等到男子身體狀況恢復，才有辦法詢問釐清。

國民黨立委江啟臣表示，國軍不斷有事，顯然內部管理問題大，牽涉軍紀甚至前線狀況，代表需要徹底檢討，他認為已超過國防部長層級，蔡英文總統應該出面負責，提出改進辦法。

江啟臣表示，如果金門失聯兵在對岸的訊息屬實，那是嚴重問題，且國防部近來包括掉槍、馬祖兵無肉吃等，一連串問題都是內部及軍紀相關，甚至馬祖、金門都是前線，必須重視。

國防部長邱國正昨受訪表示，專案小組正在調查，對於最近發生的紛紛擾擾帶給國人這麼大的不安，覺得抱歉，國軍的確要徹底檢討改進。

邱國正說，還沒有認定，請外界先別冠上「逃兵」一詞，要把人找到、確認，經過查證，這樣才有公信力，不能直接說是逃兵。

外傳失聯上兵穿救生衣，邱國正回應「救生衣怎麼來的，我也要看看」，現在真的不能確定，媒體也不要一直問「可能、可能」，料敵要從寬，有什麼可能性統統都要列進去考量。

金門二膽島一名陳姓上兵失聯，傳出陳兵試圖游到中國途中被中國警方發現救起。(圖／聯...
金門二膽島一名陳姓上兵失聯，傳出陳兵試圖游到中國途中被中國警方發現救起。(圖／聯合報讀者提供)

國防部 國民黨 江啟臣

上一則

台南涉貪前局長 傳被偷拍性愛片 廠商據以檢舉不得不認

下一則

民調：藍營侯友宜獨強 配朱立倫輸郭台銘柯文哲組合

延伸閱讀

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除
台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案

台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案
台退役軍官共諜論日經稱遺憾 邱國正不滿

台退役軍官共諜論日經稱遺憾 邱國正不滿
台防長證實磋商美彈藥存台灣 指解放軍動武態勢更強烈

台防長證實磋商美彈藥存台灣 指解放軍動武態勢更強烈

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？