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政治問題卡住 陸客赴台還要再等等

台灣新聞組╱綜合10日電

蔡英文總統最近多次提到希望兩岸恢復交流，陸委會昨公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，將於今天起開放10個定期航班航點，另開放13個包機航點。據了解，恢復兩岸直航航點一直是府院規畫重要政策，已籌備數月，國安高層日前曾透露，3月將會恢復更多直航航點，希望藉此讓兩岸緊張關係緩和；何時開放陸客赴台，黨政人士表示需要再等等。

業者認為，若要活絡兩岸旅遊市場，除了開放更多兩岸直航航點，還得開放陸客赴台。海基會前董事長洪奇昌昨也表示，恢復航點是延續兩岸從今年初以來互相釋出善意的表現，而包括陸生赴台、陸客自由行等，可列入下一階段逐步有序的兩岸交流。

不過，黨政人士指出，開放陸客赴台存在著「政治問題」，還得等一陣子；對岸在2019年8月以後，禁止大陸人士到台灣來自由行，陸方上個月開放20個國家地區的旅遊，也沒包括台灣，因此陸委會主委邱太三日前才喊話，希望對方應先去除政治因素。

蔡政府政策已確定於清明節前開放「小三通」客運中轉，金門縣長陳福海說，台籍旅客中轉後，將尋求管道向對岸爭取盡快開放陸客自由行與團體到金門旅遊，讓金廈泉小三通添加更多旅運人次。金門民眾認為，小三通開放中轉後，船班應該會從現在的每日一班大幅增加，往來廈門應該會更方便。

金門立委陳玉珍說，遲來的「開放客運中轉」，僅是解決台灣人民往來大陸的交通便利，恐無法帶來觀光財。唯有未來在開放大陸觀光客之際，金門也能納入開放名單，才可能帶給金門過往旅客如織景象，讓金門各行各業經濟能重返榮景。

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